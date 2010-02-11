Додано: Чет 19 бер, 2026 10:56
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Хоч моя остання покупка була зроблена не на максимумах але дивлюсь на це і жаба 🐸 вже починає трохи піддушувати. Я вважаю нижче 3500 не впадем. Ось тоді і почнемо усереднятися. Якраз є час підсобирати грошей.
Додано: Чет 19 бер, 2026 11:01
Причем тут сейчас ставки? Вообще никому на рынке не интересно это. Сейчас другие события правят бал.
Додано: Чет 19 бер, 2026 11:04
Ну какие прогнозы могут быть при сумасшедших событиях? Думаю что и при 200 ниже 4000 не будет и то недолго. Так что ждуны по 3500 купят в итоге по 6000.
Додано: Чет 19 бер, 2026 13:26
Шановні в з чого Ви взяли що місцева жаба 🐸 яка буцімто продала останні труси і купила золото та ще й паперове є експертом? Ось його прогноз про 6000 я більш ніж впевнений що через пів року ми не перетнемо цю межу і до нового року теж. Але це шанс докупити....
Додано: Чет 19 бер, 2026 13:56
ihorsic Покажите где я писал что в Украине легально можно купить бумажное золото и тем более что я его покупал?
Ну и заодно покажите нам других экспертов (хоть одного) которые два года назад призывали покупать с целями 3 и год назад с целями 5. Эксперты всяких там малоизвестных Голдман Сакс и Морган Стенли читают прогнозы тут и передирают потом себе.
Додано: Чет 19 бер, 2026 15:56
Не сотвори собі кумира! Час та форум нас розсудить. А сьогоднішня ситуація зайвий раз підтверджує що диверсифікація наше все! А не продав труси і купив золото...
Додано: П'ят 20 бер, 2026 08:30
Сколько вам часу надо? Столетие?
А диверсификуация - это тупейшее из возможных мероприятий, направленное на минимализацию прибыли при любых раскладах. Если это не диверсификация между золотом и серебром и между слитками и монетами.
Много вы надиверсфицировали за 2 года с своими ОВГЗ? Процентов 6 за два года суммарно или удалось 7% получить? А слушали бы умных людей - сделали бы за 2 года от Х2 на золоте до х4 на серебре.
Додано: Пон 23 бер, 2026 07:42
Ага.
А вони говорили, що золото - то хедж від геополітичних ризиків...))) ну-ну. Падає.
Додано: Пон 23 бер, 2026 08:38
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Золото (по данным "Блумберга"): $4,311.60/унцию
(падение $298.00–6.46%)
платина: $1,745.6100/унцию
($182.99–9.49%)
