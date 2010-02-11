Ну война в Иране когда-то закончится. И вверх, к новым высотам.
Додано: Вів 28 кві, 2026 14:08
Додано: Вів 28 кві, 2026 14:27
Війни починаються - золото росте. Закінчуються - падає. Тому, коли війни закінчаться, золото падатиме.
Детальний розбір - на попередній сторінці:
Додано: Вів 28 кві, 2026 14:32
won направление тренда тут причем? Умных словей опять начитались в учебнике для начинающихтрейдунов? Так их и пишут чтоб трейдуны оставили свои бабосики рынку.
Ежу понятно что направление долгосрочного тренда всегда вверх в небеса. Что по фонде что по золоту. Что не отменяет коррекций.
Лично вы недоумевали как так - война а оно падает. Я вам пытаюсь с историческими примерами показать, что рисковый актив золото при возникновении траблов мирового уровня и должен сначала падать. И даже обьяснил механизм этого падения. А вы - нет, оно поломалось. И уже каким то боком тренд приплели.
Додано: Вів 28 кві, 2026 14:42
Альоу, ви ж самі почали травити байки, що свічний і лінійний графік відрізняються, і що через це начебто не можна порівнювати золото і фонду:
🤦♂️
Вам надали докази, що графіки не відрізняються і не можуть відрізнятись:
Визнати вам, що неправі - важко, це зрозуміло.
Далі, наступне:
Ну так ось реальний історичний приклад: золото на історії негативно корелює з фондою:
Який ще історичний приклад потрібен? А ви доказуєте, що золото йде в одному напрямку разом з фондою.
🤦♂️
Ні, воно йде завжди в протилежну сторону від фонди, бо фонда - це ризикові активи, а золото - актив-убіжище.
Додано: Сер 29 кві, 2026 08:40
won За тридцать лет доу вырос примерно в 8-10 раз смотря от каких начальных цифр считать а золото раз в 12. Это по учебнику для начинающих трейдунов называется обратной корреляцией?
Вы вообще значение слова корреляция понимаете? А это слово статистиков и для определения коэффициента корреляции есть формулы. Посчитайте на досуге и не говорите глупостей.
Изначально речь шла что золото якобы должно расти в периоды мировых катаклизмов. Я за последние четверть века ничего круче кризиса 08 года и пандемии коронавируса припомнить не могу. Оба раза оно очень лихо падало вместе с фондой. Если вы посмотрите эти периоды на графиках Д1 да еще на японских свечах то отлично увидите эти периоды когда одновременно из-за мирового уровня проблем валились высокорисковые активы - фонда и золото. И в этот раз то же самое. Хотя вы ошибочно считаете золото защитным активом, прям "убежіщем" и утверждаете что оно должно наоборот расти из-за войны в Иране а сейчас "что-то поломалось". Я вам уже неделю с историческими примерами пытаюсь доказать обратное и обьясняю почему пока война то ваше мнимое "убежіще" (которое на самом деле высокорисковый спекулятивный актив) не имеет шансов на рост- но как об стенку горохом.
Додано: Сер 29 кві, 2026 15:01
Трейдун, при чому глобальний ріст до типу кореляції між окремими активами?
Ви тепер на другу сторону барикад переметнулись.🤦♂️ Саме час вам відповісти вашою ж цитатою:
Все росте, це ясно і такому впертому, як ви. Але що вам не доходить - те, що росте воно не разом. Негативне кореляція те і означає, що золото і фонда в один період часу рухаються в протилежних напрямках, або ж - ростуть в різні періоди, а не разом, що - скільки ж можна товкти - і показано на дослідженні тридцятирічної тривалості.
Все росте. Але не все разом. Коли ситуація в економіці краща - росте фонда. Коли гірша - росте золото, як захисний актив. І це наочно продемонстровано на історії:
Який ще історичний приклад потрібен?
Кореляція фонди і золота негативна історично. Останнім часом ростуть разом, але це виняток.
Дід знов за старе взявся? Знов за рибу гроші, знову лінійний графік щось не те показує, що свічний?
Перечитайте, перегляньте факти ще раз, "вдумчиво, медленно шевеля губами":
Додано: Сер 29 кві, 2026 17:09
won Вы мне хотите доказать что сейчас золото растет из-за войны в Иране? Так откройте котировки - как только говорят что вроде договорились - рост, как на следующий день уже не договорились - сразу падение. Или может хотите доказать, что оно росло в кризис 08 года или в пандемию коронавируса? Если смотреть графики мантли - вы там и год с трудом поймете а не то в каких числах что падало и до каких цифр. А надо смотреть графики дейли, чтобы понимать как золото реагирует на кризисы. Тогда вы перестанете генерировать абсолютно оторванные от реальной жизни идеи из пожелтевших учебников для начинающих трейдунов про "убежіще" по отношению к высокорисковому спекулятивному активу и не будете надеяться на рост золота когда оно на самом деле падает из-за войны или пандемии.
Додано: Сер 29 кві, 2026 17:34
Кому нада, трейдун?
Тобі навели порівняння графіків цін доу і золото. Вони не росли одночасно. В один період часу росте одне, в інший - інше. Це і є негативна кореляція.
Високо корелюються, наприклад, доу і сп, або us30 і us100. А фонда і золото корелюються від'ємно, крапка. Хватить нести бред про позитивну скорельованість золота і фонди. Не ростуть вони разом. Не. В них негативна кореляція. Кінець.
