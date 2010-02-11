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дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2343234423452346
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 13:36

  jabba написав:
  ihorsic написав:Тобто Ви вважаєте 4000 залізобетонним дном від якого почнемо знову закуплятися. Чи в Жаби є альтернативна думка?

Вы его не покупали по 2500 и уж тем более не продавали по 5+ поэтому термин "снова" как бы не уместен. Вы его "снова" разве что как обычно опять не купите. Так что вам все равно какая будет цена.

І скрізь Ви були і все Ви знаєте (як у старому анекдоті про афроамериканця)
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 14:32

  jabba написав:
  ihorsic написав:Тобто Ви вважаєте 4000 залізобетонним дном від якого почнемо знову закуплятися. Чи в Жаби є альтернативна думка?

Вы его не покупали по 2500 и уж тем более не продавали по 5+ поэтому термин "снова" как бы не уместен. Вы его "снова" разве что как обычно опять не купите. Так что вам все равно какая будет цена.


но все же теорию почему падаем послушать интересно )))
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 15:00

  ihorsic написав:
  jabba написав:
  ihorsic написав:Тобто Ви вважаєте 4000 залізобетонним дном від якого почнемо знову закуплятися. Чи в Жаби є альтернативна думка?

Вы его не покупали по 2500 и уж тем более не продавали по 5+ поэтому термин "снова" как бы не уместен. Вы его "снова" разве что как обычно опять не купите. Так что вам все равно какая будет цена.

І скрізь Ви були і все Ви знаєте (як у старому анекдоті про афроамериканця)

Ну вы же сами всю дорогу пишите что "не буду покупать,по 2700 очень дорого" или пойду завтра куплю, но наступает завтра и не купил снова". А потом за флудом забываете и у вас "снова закуп". :roll:
jabba
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  #<1 ... 2343234423452346
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