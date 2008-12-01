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Зручність форуму: обговорюємо
недоліки, вказуємо на помилки

Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
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  #<1 ... 259260261262
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2024 21:29

Трохи відпочили сьогодні :)
Бачу більшість з Вас в хорошому гуморі та в доброму настрої.
Ще раз всім дякую за терпіння!

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2024 21:47

Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми

Ірина_, треба локалізувати текст під посиланням:
Зображення
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 06:58

  Ірина_ написав:
  Shaman написав:
  Ірина_ написав:Добрий вечір, шановні користувачі!

Сьогодні у нас виникли серйозні проблеми з  роботою форуму та входом у свій профіль.
Колеги старанно намагалися усунути помилки.  Проте у результаті частина контенту, створена в період з 2am до 16pm, була втрачена. 

Прийміть вибачення за незручності та дякуємо за терпіння!

З повагою, Ірина 

це нова традиція - кожен понеділок форум падає? втомлюється за тиждень? :lol:

Політична гілка - як енергетичний вампір :mrgreen:



А я уже было подумал днем, что на работу пошли все, - и не до многостраничной писанины :D :roll:
a77
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 07:41

  Ірина_ написав:Трохи відпочили сьогодні :)
,


Трамп почав працювати. 😌
За мир у всьому світі. 😂
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 21:21

Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми

Как понимать сообщение которое появляется при попытке нажать на "Сейчас обсуждается"
Информация

Извините, но вам запрещено пользоваться поиском.

:?:
Меня за что-то наказали и ограничили в использовании форума :?:
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 21:25

WallNutPen
У всех так .
В вашем профиле вы не найдете «мои сообщения»
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 22:18

  WallNutPen написав:Как понимать сообщение которое появляется при попытке нажать на "Сейчас обсуждается"
Информация

Извините, но вам запрещено пользоваться поиском.

:?:
Меня за что-то наказали и ограничили в использовании форума :?:

И меня тоже. Странно :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 22:24

Шановні форумчани!

Це вимушена міра, пов'язана з технічною роботою на форумі.

З повагою, Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 12:06

  Ірина_ написав:Шановні форумчани!

Це вимушена міра, пов'язана з технічною роботою на форумі.

З повагою, Ірина


А зробити більш внятне пояснення розробникам не сила чи занадто складно у реалізації? Чи добре що взагалі не 500 помилка і білий лист? :) сум-пічаль
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 12:11

  DmitryZP написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани!

Це вимушена міра, пов'язана з технічною роботою на форумі.

З повагою, Ірина


А зробити більш внятне пояснення розробникам не сила чи занадто складно у реалізації? Чи добре що взагалі не 500 помилка і білий лист? :) сум-пічаль


Якщо чесно, то все так :cry:
сум-пічаль


Якщо буду знати, яке рішення приймуть - повідомлю.

З повагою,
Ірина_
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  #<1 ... 259260261262
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