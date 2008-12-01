Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

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Додано: Суб 16 лис, 2024 16:25
щоб отримати більш детальну відповідь спробуємо задати більш конкретне питання. а саме - оці відключення пошуку на час технічних робіт - має часові рамки?
чи коли немає пошуку, форум не падає, - й добре, й це тепер на постійній основі буде?не знаю, як іншим, а мені реально незручно
чи таки технічні роботи - щось робиться, але коли закінчиться ніхто не знає?
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