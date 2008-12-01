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Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
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Додано: Суб 16 лис, 2024 16:25
щоб отримати більш детальну відповідь спробуємо задати більш конкретне питання. а саме - оці відключення пошуку на час технічних робіт - має часові рамки?
чи коли немає пошуку, форум не падає, - й добре, й це тепер на постійній основі буде?не знаю, як іншим, а мені реально незручно
чи таки технічні роботи - щось робиться, але коли закінчиться ніхто не знає?
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Shaman
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Додано: Суб 16 лис, 2024 17:03
Shaman
не знаю, як іншим, а мені реально незручно
Це як в тому анекдоті
Привів уперше син наречену додому.
Усі довго мовчали... Потім бабуся сказала:
– А це вам за те, що ви не молитеся!
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Hotab
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Додано: Суб 16 лис, 2024 17:36
Щось перестала відображатися сторінка з останніми відповідями в темах. В тепер з телефону важко знайти відповідну тему. Пише "у вас немає доступу..."
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The_Rebel
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Додано: Суб 16 лис, 2024 17:37
Можна користуватися тапком - там принаймні працюють і не прочитані і останні повідомлення
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Faceless
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Додано: Суб 16 лис, 2024 17:50
Faceless написав:
Можна користуватися тапком - там принаймні працюють і не прочитані і останні повідомлення
Можна і зайця навчити палити, але навіщо?
Дійсно з телефону тепер проблемно зайти на "Активні теми" і це дуже не зручно.
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fler
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