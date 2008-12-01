Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

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Додано: Чет 21 лис, 2024 13:02
Сибарит написав:
Мобильная версия исчезла только у меня?
Грузится версия для ПК, независимо от выбора режима.
Вітаю, пане Сибарит
.
Щойно перевірила, мобільна версія працює.
Можливо варто очистити кеш.
З повагою,
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Ірина_
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