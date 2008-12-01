Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

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Додано: Чет 21 лис, 2024 13:02
Сибарит написав:
Мобильная версия исчезла только у меня?
Грузится версия для ПК, независимо от выбора режима.
Вітаю, пане Сибарит
.
Щойно перевірила, мобільна версія працює.
Можливо варто очистити кеш.
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Суб 23 лис, 2024 16:37
Ірина_ написав:
покращення назавжди?
Не можу відповісти. Слідкуйте за новинами в цій темі
.
З повагою,
скільки там перемикали рік на рейтингу? гадаю в рік маємо вкластися
незручно слідкувати без пошуку
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Shaman
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Додано: Вів 26 лис, 2024 14:45
Добрий день, шановний Shaman
!
Shaman написав:
скільки там перемикали рік на рейтингу? гадаю в рік маємо вкластися
Маємо те, що маємо
незручно слідкувати без пошуку
Мені самій незручно
Я виконала ті задачі, які мені поставили. Далі кроки за колегами. Мені озвучили, що треба чекати, не вказавши чітких термінів(
З повагою,
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Ірина_
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