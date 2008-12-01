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Зручність форуму: обговорюємо
недоліки, вказуємо на помилки

Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
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  #<1 ... 261262263264
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 13:02

  Сибарит написав:Мобильная версия исчезла только у меня?
Грузится версия для ПК, независимо от выбора режима.

Вітаю, пане Сибарит.
Щойно перевірила, мобільна версія працює.
Можливо варто очистити кеш.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 16:37

  Ірина_ написав:
покращення назавжди?

Не можу відповісти. Слідкуйте за новинами в цій темі.

З повагою,

скільки там перемикали рік на рейтингу? гадаю в рік маємо вкластися :lol:

незручно слідкувати без пошуку :oops:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 14:45

Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми

Добрий день, шановний Shaman!
  Shaman написав:скільки там перемикали рік на рейтингу? гадаю в рік маємо вкластися

Маємо те, що маємо :roll:

незручно слідкувати без пошуку :oops:

Мені самій незручно :evil:
Я виконала ті задачі, які мені поставили. Далі кроки за колегами. Мені озвучили, що треба чекати, не вказавши чітких термінів(

З повагою,
Ірина_
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Модератор Форуму
 
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  #<1 ... 261262263264
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