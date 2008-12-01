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Зручність форуму: обговорюємо
недоліки, вказуємо на помилки

Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
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  #<1 ... 261262263264
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 19:17

  Shaman написав:
  THB написав:Подскажите пжл,как увеличить шрифт на финансах?

в web версії - у рядку Меню, там де Головна, Учасники з правої сторони є декілька різних за розмірів букв А.

Спасибо,а для телефона как?
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 20:42

  THB написав:
  Shaman написав:
  THB написав:Подскажите пжл,как увеличить шрифт на финансах?

в web версії - у рядку Меню, там де Головна, Учасники з правої сторони є декілька різних за розмірів букв А.

Спасибо,а для телефона как?

можливо пальцями :D

мені особисто незручно в мобільному форматі...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 07:53

Похоже, администрацию не сильно волнует падение посещаемости форума из-за известных событий. Лично я раньше по нескольку раз в день заходил на форум. Сейчас же - хорошо если раз в неделю. Отключение поиска и активных тем - это просто жуть.
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 17:05

  maniachello написав:Похоже, администрацию не сильно волнует падение посещаемости форума из-за известных событий. Лично я раньше по нескольку раз в день заходил на форум. Сейчас же - хорошо если раз в неделю. Отключение поиска и активных тем - это просто жуть.

:cry:
Ірина_
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 20:05

Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми

щось в мене при відкритті декількох сторінок форуму Chrome займає ресурси як не в себе. не знаю, чи лише в мене така проблема. чи реклами надто багато напхали? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 20:11

политика владельцев сайта, а именно - отключение поиска, выглядит как выстрел себе в ногу. странные, мягко говоря. Ощущение, что цель - угробить сайт
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 20:22

la9 перенесли бы все темы в тг чаты и каналы, (каждая тема - канал, к каждому каналу свой чат). хоть аудиторию сохранили бы. Сейчас это важнее монетизации. ни за домен ни за хостинг платить не нужно.
Wirująświatła
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  #<1 ... 261262263264
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