Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

Спасибо,а для телефона как?
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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Нед 15 гру, 2024 19:17
Додано: Нед 15 гру, 2024 20:42
Додано: Сер 18 гру, 2024 07:53
Похоже, администрацию не сильно волнует падение посещаемости форума из-за известных событий. Лично я раньше по нескольку раз в день заходил на форум. Сейчас же - хорошо если раз в неделю. Отключение поиска и активных тем - это просто жуть.
Додано: Сер 18 гру, 2024 17:05
Додано: Нед 16 лют, 2025 20:05
Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми
щось в мене при відкритті декількох сторінок форуму Chrome займає ресурси як не в себе. не знаю, чи лише в мене така проблема. чи реклами надто багато напхали?
Додано: Нед 16 лют, 2025 20:11
политика владельцев сайта, а именно - отключение поиска, выглядит как выстрел себе в ногу. странные, мягко говоря. Ощущение, что цель - угробить сайт
Додано: Нед 16 лют, 2025 20:22
перенесли бы все темы в тг чаты и каналы, (каждая тема - канал, к каждому каналу свой чат). На канале можно размещать только часть информации (как это делает медуза), далее ссылки на сайт finance.ua с рекламами.
хоть бы аудиторию сохранили-приумножили. Новых форумчан почти нет. Сейчас это важнее монетизации. С моб.устройств пользоваться форумом неудобно.
Додано: Нед 16 лют, 2025 21:51
Добрий вечір!
Шановний la9, писала тут неодноразово. Пошук відключили, щоб форум взагалі не закрити.
Це не політика, це вимушене рішення! Форум старий і потребує чималих вкладень для оновлення.
З повагою,
Додано: Нед 16 лют, 2025 21:57
Шановний Shaman, справді є трохи
Користуюся 2 блокувальниками, тому особливо увагу не звертаю.
З повагою,
Додано: Нед 16 лют, 2025 22:01
Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми
Шановний Wirująświatła, якщо Вам більше подобається телеграм - він ж у нас є.
Долучайтеся до каналу
З повагою,
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