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Зручність форуму: обговорюємо
недоліки, вказуємо на помилки

Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
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  #<1 ... 262263264265
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 22:39

  Ірина_ написав:
  Wirująświatła написав:перенесли бы все темы в тг чаты и каналы

Шановний Wirująświatła, якщо Вам більше подобається телеграм - він ж у нас є.
Долучайтеся до каналу https://t.me/Finance_ukr.

З повагою,

честно не знал. будем и там что-то писать. в периоды когда форум вообще не работал был страх потерять вас и других ценных форумчан.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 02 бер, 2025 12:03

Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми

пошук не працює чи обмежений?
навіть свої повідомлення не шукає
Diman
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 бер, 2025 13:26

  Diman написав:пошук не працює чи обмежений?
навіть свої повідомлення не шукає


Колеги відключили пошук, в тому числі пошук своїх повідомлень.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Нед 02 бер, 2025 14:25

  Ірина_ написав:
  Diman написав:пошук не працює чи обмежений?
навіть свої повідомлення не шукає

Колеги відключили пошук, в тому числі пошук своїх повідомлень.

З повагою,

а колеги планують його включати - чи це все, тепер на постійний основі? бо щоб його включити, треба знайти по пофіксити баг. цим займаються? здається, риторичне питання...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 14:12

Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми

  Shaman написав:планують його включати

Обіцяють принаймні.
бо щоб його включити, треба знайти по пофіксити баг. цим займаються?

Це не баг. Там все значно складніше.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 14:20

  Ірина_ написав:
  Shaman написав:планують його включати

Обіцяють принаймні.
бо щоб його включити, треба знайти по пофіксити баг. цим займаються?

Це не баг. Там все значно складніше.

З повагою,

це не баг, там повний капець? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 14:29

Shaman не приставай к модерации!
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 14:48

  Shaman написав:
  Ірина_ написав:
  Shaman написав:планують його включати

Обіцяють принаймні.
бо щоб його включити, треба знайти по пофіксити баг. цим займаються?

Це не баг. Там все значно складніше.

З повагою,

це не баг, там повний капець? :lol:

Поки ні.
Повний буде, коли не буде де писати(((

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 01:47

Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми

Джаст аут ов кьориосити…


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А де його медалі?))
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