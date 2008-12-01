RSS
Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 15:52

  Модератор написав:Hotab
Дякую за фідбек🤝Користувача нагороджено.

Взагалі то цікавив не стільки моральний аспект торжества справедливості, як технічний.
Думав «невже є кнопка «відмовитись від медалі» і він нею скористався?» Не знайшов таку.
Думав «невже воно не автоматично, і є варіант людського фактору (провтикали)?»
Ну тепер Бандерлог мені винен як мінімум щось смачне закарпатське.
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 17:14

Тепер Ви знаєте, що ми не штучний інтелект :mrgreen:
Таки провтикали :oops:
Дякуємо Вам за пильність! І перепрошуємо в номінантів :oops:

З повагою,
Ірина_
Повідомлення Додано: Нед 08 чер, 2025 00:18

Проблеми з куками форуму на мобілкі, постійно відвалюються (кожну годину). На інших сайтах проблема не відтворюється.
Повідомлення Додано: Пон 09 чер, 2025 10:43

  won написав:Проблеми з куками форуму на мобілкі, постійно відвалюються (кожну годину). На інших сайтах проблема не відтворюється.

Добрий день, шановний won.
Дякую, повідомила колегам. Перевіряють.

З повагою,
Ірина_
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 15:00

Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми

Как удалить свой аккаунт?
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 15:01

Примат пишу Вам у приватні повідомлення.

З повагою,
Ірина_
