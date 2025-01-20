Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

Навала AI-агентів, які нахаляву навчаються на спілкуванні шкіряних мішків.
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Добавлено: Пн 06 июл, 2026 21:42
Навала AI-агентів, які нахаляву навчаються на спілкуванні шкіряних мішків.
Добавлено: Пн 06 июл, 2026 22:29
Добавлено: Вт 07 июл, 2026 13:28
Шановні форумчани!
Ваші жарти про ШІ ботів, це вже тепер реальність, на жаль
Останнім часом форум став об'єктом дуже активного сканування та парсингу з боку ШІ-ботів і автоматизованих систем. Через велику кількість таких запитів суттєво зросло навантаження на сервери та базу даних, що вже почало впливати на стабільність роботи форуму (навантаження на БД шалена, до відмови ).
Саме тому ми тимчасово посилили захист. На жаль, це може призводити до побічних ефектів: некоректної роботи через Tapatalk, появи сторінки «Just a moment…» на окремих мобільних пристроях або перевірок під час доступу до RSS.
Ми розуміємо, що це створює незручності, і зараз працюємо над тим, щоб знайти рішення, яке дозволить захистити форум від надмірної активності ботів без погіршення користувацького досвіду.
Дякуємо за розуміння!
З повагою,
Добавлено: Ср 08 июл, 2026 20:40
Слухайте, а можна ось цей https://forum.finance.ua/topic253678.html фонтан якось заткнути, щоб він принаймні не мельтішив в активних темах в "обговорюється зараз"?
Добавлено: Ср 08 июл, 2026 21:09
Тільки автора в дурку якщо повернути , і там обрізати UTP біля дверей в палату
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