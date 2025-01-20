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Зручність форуму: обговорюємо
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Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
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  #<1 ... 267268269270
Сообщение Добавлено: Пн 06 июл, 2026 21:42

  TUR писал(а):А в чем вообще смысл вешать капчу на форум???
Ну кроме как создать неудобства для пользователей, которых осталось пару десятков человек..
Ладно бы на основной сайт. Но на форум зачем?
Какая интересная для ботов информация здесь есть???


Навала AI-агентів, які нахаляву навчаються на спілкуванні шкіряних мішків.
Кочевник
 
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Сообщение Добавлено: Пн 06 июл, 2026 22:29

  Кочевник писал(а):Навала AI-агентів, які нахаляву навчаються на спілкуванні шкіряних мішків.

І тому розігнати залишки шкіряних мішків, щоб вони не навчили ШІ, як купувати ОВДП з комісією та невчасно гасити кредитки?
klug
 
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Сообщение Добавлено: Вт 07 июл, 2026 13:28

Шановні форумчани!

Ваші жарти про ШІ ботів, це вже тепер реальність, на жаль :(

Останнім часом форум став об'єктом дуже активного сканування та парсингу з боку ШІ-ботів і автоматизованих систем. Через велику кількість таких запитів суттєво зросло навантаження на сервери та базу даних, що вже почало впливати на стабільність роботи форуму (навантаження на БД шалена, до відмови :evil: ).

Саме тому ми тимчасово посилили захист. На жаль, це може призводити до побічних ефектів: некоректної роботи через Tapatalk, появи сторінки «Just a moment…» на окремих мобільних пристроях або перевірок під час доступу до RSS.

Ми розуміємо, що це створює незручності, і зараз працюємо над тим, щоб знайти рішення, яке дозволить захистити форум від надмірної активності ботів без погіршення користувацького досвіду.

Дякуємо за розуміння!

З повагою,
Ірина_
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Модератор Форуму
 
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Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 18:02

RSS ожив. Дякую, що почули!
klug
 
Сообщения: 9230
С нами с: 18.08.14
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Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 20:40

Слухайте, а можна ось цей https://forum.finance.ua/topic253678.html фонтан якось заткнути, щоб він принаймні не мельтішив в активних темах в "обговорюється зараз"?
M-Audio
 
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Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 21:09

  M-Audio писал(а):Слухайте, а можна ось цей https://forum.finance.ua/topic253678.html фонтан якось заткнути, щоб він принаймні не мельтішив в активних темах в "обговорюється зараз"?

Тільки автора в дурку якщо повернути , і там обрізати UTP біля дверей в палату
Hotab
Форумчанин року
 
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  #<1 ... 267268269270
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