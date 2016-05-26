Фінансова ініціатива (the Bank)

23 травня у ЗМІ була поширена заява колишнього власника ПАТ КБ "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка, у якій він звинуватив Національний банк України у порушенні чинного законодавства при відкликанні банківської ліцензії у ПАТ КБ "Фінансова ініціатива". У відповідь Національний банк повідомляє таке: Відповідно до Законів "Про банки і банківську діяльність" (стаття 77) та "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (стаття 44) Національний банк України зобов’язаний прийняти рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 16 травня 2019 року Національний банк отримав відповідну пропозицію від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива". У своєму зверненні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомив, що 15 травня 2019 року Північний апеляційний господарський суд прийняв рішення, згідно з яким задоволено апеляційну скаргу Фонду в повному обсязі та скасовано ухвалу Господарського суду м. Києва від 15 жовтня 2015 року в справі № 910/26664/15, якою було заборонено вносити пропозиції до Національного банку та приймати рішення щодо ліквідації ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива".
Відповідно Правління Національного банку за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, керуючись вимогами статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та статті 44 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", прийняло рішення від 21 травня 2019 року № 352-рш ‘’Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива".
Сегодня Национальный банк в очередной раз пошел на нарушение действующего законодательства, начав ликвидацию банка «Финансовая инициатива», несмотря на решение Окружного административного суда Киева по делу 826/11415/16, вступившее в законную силу после его пересмотра Шестым апелляционным административным судом 17 апреля 2019.
ВСТАНОВЛЕНО АДРЕСУ ДЛЯ ПОДАЧІ КРЕДИТОРСЬКИХ ВИМОГ ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» Вимоги кредиторів ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» прийматимуться протягом 30 днів з дня опублікування оголошення про ліквідацію ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» в газеті «Голос України» № 96 (7102) від 24 травня 2019 року.
Кредиторські вимоги приймаються за адресою: 03150, м. Київ, вул. Є.Коновальця (вул. Щорса), будинок 7/9.
Довідкова інформація за номерами:
«Гаряча лінія» Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: 0 800 308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України), 044-333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв'язку);
ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»: (044) 593- 60-73.
zzzzzz читал это дело № 910/26664/15 в реестре судебных решений и от 15.05.19г и от 16.05.19 г.Нигде там не указано что фонду дали право подавать НБУ запрос на ликвидацию банка.Это отсебятина от НБУ.Фонд наоборот ссылается на НБУ что это была его инициатива.Кстати это дело не закрыто и суд идет.