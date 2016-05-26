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Фінансова ініціатива
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Фінансова ініціатива (the Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1762176317641765
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 21:21

  emeta написав:В заяве кредитора необходимо указать:

поточний рахунок отримувача Здесь именно текущий или карточный допустимо, это 2620?
найменування банку отримувача __________
код отримувача это ИНН?
код банку это МФО?

Поточний рахунок отримувача - здесь указываете или текущий, или карточный счет, что у Вас есть и что Вам удобнее.
Код отримувача - это Ваш ИНН.
Код банку - это МФО банка.
Но еще лучше будет, если у Вас есть справка о Реквизитах для пополнения Вашего счета, которую выдал Ваш банк, и, тогда Вы не только указываете все по этим реквизитам, но и приложите еще к заявлению копию этой справки.
Форма Заявления о признании требований кредитора является примерной, а перевод денег будет принимать Ваш банк, и, поэтому, нужно исходить из требований Вашего банка, так как в случае их несоблюдения Ваш банк может вернуть перевод Ваших денег Фонду.
И, главное, не забывайте обновлять реквизиты в течение 10 дней с момента их изменения, что Вы обязуетесь в этом заявлении.
Если реквизиты изменятся и деньги Ваш банк вернет Фонду, то Фонд, в лучшем случае, передаст их в депозит нотариуса (статья 537 Гражданского кодекса Украины) из-за уклонения кредитора от принятия исполнения им обязательства.
Такое произошло в банке "Форум", когда Фонд перечислил 55 млн. грн. денег кредиторов в депозит нотариуса, которые их не получили по каким-то причинам.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:23

Re: Фінансова ініціатива (the Bank)

Сегодня последний день написать заявление на кредиторские вимоги. Подскажите как поступить если еще не написал? Отправить сейчас почтой заявление(будут ли рассматривать дату заявления датой отправки) или есть вариант что в понедельник еще будут принимать и поехать лично(в законе если выпадает последний день срока 30 дней на выходной , то переносят на следующий рабочий) сейчас они вроде не работают, телефон не берут. Спасибо
msie600
 
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