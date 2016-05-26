Фінансова ініціатива (the Bank)

Поточний рахунок отримувача - здесь указываете или текущий, или карточный счет, что у Вас есть и что Вам удобнее.
Код отримувача - это Ваш ИНН.
Код банку - это МФО банка.
Но еще лучше будет, если у Вас есть справка о Реквизитах для пополнения Вашего счета, которую выдал Ваш банк, и, тогда Вы не только указываете все по этим реквизитам, но и приложите еще к заявлению копию этой справки.
Форма Заявления о признании требований кредитора является примерной, а перевод денег будет принимать Ваш банк, и, поэтому, нужно исходить из требований Вашего банка, так как в случае их несоблюдения Ваш банк может вернуть перевод Ваших денег Фонду.
И, главное, не забывайте обновлять реквизиты в течение 10 дней с момента их изменения, что Вы обязуетесь в этом заявлении.
Если реквизиты изменятся и деньги Ваш банк вернет Фонду, то Фонд, в лучшем случае, передаст их в депозит нотариуса (статья 537 Гражданского кодекса Украины) из-за уклонения кредитора от принятия исполнения им обязательства.
Такое произошло в банке "Форум", когда Фонд перечислил 55 млн. грн. денег кредиторов в депозит нотариуса, которые их не получили по каким-то причинам.