Фінансова ініціатива (the Bank)

Додано: Сер 29 тра, 2019 21:21

emeta написав: В заяве кредитора необходимо указать:



поточний рахунок отримувача Здесь именно текущий или карточный допустимо, это 2620?

найменування банку отримувача __________

код отримувача это ИНН?

код банку это МФО? В заяве кредитора необходимо указать:поточний рахунок отримувачанайменування банку отримувача __________код отримувачакод банку

Поточний рахунок отримувача - здесь указываете или текущий, или карточный счет, что у Вас есть и что Вам удобнее.Код отримувача - это Ваш ИНН.Код банку - это МФО банка.Но еще лучше будет, если у Вас есть справка о Реквизитах для пополнения Вашего счета, которую выдал Ваш банк, и, тогда Вы не только указываете все по этим реквизитам, но и приложите еще к заявлению копию этой справки.Форма Заявления о признании требований кредитора является, а перевод денег будет принимать Ваш банк, и, поэтому, нужно исходить из требований Вашего банка, так как в случае их несоблюдения Ваш банк может вернуть перевод Ваших денег Фонду.И, главное, не забывайте обновлять реквизиты в течение 10 дней с момента их изменения, что Вы обязуетесь в этом заявлении.Если реквизиты изменятся и деньги Ваш банк вернет Фонду, то Фонд,, передаст ихиз-заТакое произошло в банке "Форум", когда Фонд перечислил 55 млн. грн. денег кредиторов в депозит нотариуса, которые их не получили по каким-то причинам.