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Фінансова ініціатива
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Фінансова ініціатива (the Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1762176317641765
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 21:21

  emeta написав:В заяве кредитора необходимо указать:

поточний рахунок отримувача Здесь именно текущий или карточный допустимо, это 2620?
найменування банку отримувача __________
код отримувача это ИНН?
код банку это МФО?

Поточний рахунок отримувача - здесь указываете или текущий, или карточный счет, что у Вас есть и что Вам удобнее.
Код отримувача - это Ваш ИНН.
Код банку - это МФО банка.
Но еще лучше будет, если у Вас есть справка о Реквизитах для пополнения Вашего счета, которую выдал Ваш банк, и, тогда Вы не только указываете все по этим реквизитам, но и приложите еще к заявлению копию этой справки.
Форма Заявления о признании требований кредитора является примерной, а перевод денег будет принимать Ваш банк, и, поэтому, нужно исходить из требований Вашего банка, так как в случае их несоблюдения Ваш банк может вернуть перевод Ваших денег Фонду.
И, главное, не забывайте обновлять реквизиты в течение 10 дней с момента их изменения, что Вы обязуетесь в этом заявлении.
Если реквизиты изменятся и деньги Ваш банк вернет Фонду, то Фонд, в лучшем случае, передаст их в депозит нотариуса (статья 537 Гражданского кодекса Украины) из-за уклонения кредитора от принятия исполнения им обязательства.
Такое произошло в банке "Форум", когда Фонд перечислил 55 млн. грн. денег кредиторов в депозит нотариуса, которые их не получили по каким-то причинам.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:23

Re: Фінансова ініціатива (the Bank)

Сегодня последний день написать заявление на кредиторские вимоги. Подскажите как поступить если еще не написал? Отправить сейчас почтой заявление(будут ли рассматривать дату заявления датой отправки) или есть вариант что в понедельник еще будут принимать и поехать лично(в законе если выпадает последний день срока 30 дней на выходной , то переносят на следующий рабочий) сейчас они вроде не работают, телефон не берут. Спасибо
msie600
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 17:55

  msie600 написав:Сегодня последний день написать заявление на кредиторские вимоги. Подскажите как поступить если еще не написал? Отправить сейчас почтой заявление(будут ли рассматривать дату заявления датой отправки) или есть вариант что в понедельник еще будут принимать и поехать лично(в законе если выпадает последний день срока 30 дней на выходной , то переносят на следующий рабочий) сейчас они вроде не работают, телефон не берут. Спасибо

Что-же Вы затягивали до последних дней?
Если точно выпадает последний день на выходные, то еще можно подать лично в отделении или по почте, но лучше лично в отделении в первый рабочий день после выходного.

Основание: Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються, яке затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21 серпня 2017 року № 3711: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1104-17

Розділ II. Порядок заявлення кредиторами вимог
6. Заявлення кредиторами своїх вимог здійснюється протягом 30 днів з дня опублікування відомостей про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку. У разі якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону, днем закінчення строку для заявлення кредиторами своїх вимог є перший за ним робочий день.

Только уже в заявлении Вам нужно сослаться на этот пункт 6 Раздела II, чтобы они правильно посчитали Вам этот срок.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 19:33

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) повідомляє, що виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 22 липня 2019 року № 1852 про затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА».

Для отримання інформації щодо акцептування їх вимог кредитори можуть звернутись у робочі дні з 09:00 до 18:00 години за адресою: вул. Є.Коновальця, 7/9, м. Київ, 03150, або за контактним номером телефону ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»: (044) 593- 60-73.

Задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та реалізації майна банку у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Довідкова інформація за телефоном ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»: (044) 593- 60-73.


http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... elK2aDEz8k
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 16:35

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emeta
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  emeta написав:Четвертая очередь осенью?

З трєтьою чергою які розклади?
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