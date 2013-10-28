Фінансова ініціатива (the Bank)

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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 05 січ, 2021 10:07
почему банк не в разделе "Банки Банкроты"?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк, Мисто Банк
Додано: Вів 05 січ, 2021 14:10
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 05 січ, 2021 15:49
Квесторе_поверніться, зато Місто на второй день туда забросили
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Вів 05 січ, 2021 19:51
Додано: Чет 21 січ, 2021 17:06
Бахматюк йде ВАБАНК
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 21 січ, 2021 19:34
Пора из чемоданов доставать налик и забивать их яйцами.
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