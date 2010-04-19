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Автоцивилку в Киеве теперь
можно купить с 22% скидкой

Автоцивилку в Киеве теперь можно купить с 22% скидкой
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:48

alx888 исправьте ошибку. Не 230 000, а 130 000 грн. по железу
NoName CK
 
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