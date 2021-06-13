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Банк Львів

Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3.2 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
21
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 15:17

  la9 написав:
  Прораб написав:Не нашел, помнится тянуть с депозитной без комиса было чужим сервисом? Так и есть?

В феврале было без комис. Сейчас не знаю


по тарифам есть комис
cohan
 
Повідомлень: 1948
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 149 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 15:08

  cohan написав:
  la9 написав:
  Прораб написав:Не нашел, помнится тянуть с депозитной без комиса было чужим сервисом? Так и есть?

В феврале было без комис. Сейчас не знаю


по тарифам есть комис


В части тарифов "Інтернет банкінг" касалось собственного сервиса.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10846
З нами з: 03.11.08
Подякував: 834 раз.
Подякували: 2495 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 17:23

Re: Банк Львів

  ruvex написав:одна блокировка после окончания депо ИБ чего стоит

тоесть? у меня пока ничего не блокировали...
keep
 
Повідомлень: 171
З нами з: 20.11.13
Подякував: 183 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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  #<1 ... 30313233
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