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Банк Львів

Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3.2 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
21
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 15:17

  la9 написав:
  Прораб написав:Не нашел, помнится тянуть с депозитной без комиса было чужим сервисом? Так и есть?

В феврале было без комис. Сейчас не знаю


по тарифам есть комис
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 15:08

  cohan написав:
  la9 написав:
  Прораб написав:Не нашел, помнится тянуть с депозитной без комиса было чужим сервисом? Так и есть?

В феврале было без комис. Сейчас не знаю


по тарифам есть комис


В части тарифов "Інтернет банкінг" касалось собственного сервиса.
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 17:23

Re: Банк Львів

  ruvex написав:одна блокировка после окончания депо ИБ чего стоит

тоесть? у меня пока ничего не блокировали...
keep
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:50

  keep написав:
  ruvex написав:одна блокировка после окончания депо ИБ чего стоит

тоесть? у меня пока ничего не блокировали...

Якщо картка, яка прив'язана для повернення тіла депозиту неактивна (прострочена), то рахунок блокується і отримати гроші або перевести їх через СЕП неможливо дистанційно, треба йти у відділення.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 19:45

  keep написав:
  ruvex написав:одна блокировка после окончания депо ИБ чего стоит

тоесть? у меня пока ничего не блокировали...

viewtopic.php?p=5189257#p5189257
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 20:12

  ruvex написав:
  keep написав:
  ruvex написав:одна блокировка после окончания депо ИБ чего стоит

тоесть? у меня пока ничего не блокировали...

viewtopic.php?p=5189257#p5189257


я кстати так и не понял механизма этого, по датам оно не было привязано к "вчера или сегодня кончился депо", но факт имел место быть
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 13:32

cohan
на горячке обмолвились сразу, у вас же депозит закончился.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:09

Re: Банк Львів

В обновлении приложухи обещают самостоятельную разблокировку ИБ без обращения на ГЛ. Видать допекли.
ruvex
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