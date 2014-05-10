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Юмор на фондовом

Юмор на фондовом
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2017 22:23

Единственно хорошее правило: бюджет не следует балансировать – за исключением случая, когда сверхприбылью надо обуздать инфляцию, превращая ее в дефицит, чтобы бороться с дефляцией (Уоррен Смит).
Holden McGroin
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Повідомлення Додано: Вів 19 вер, 2017 20:53

Re: Юмор на фондовом

Пассивным инвесторам посвящается
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St/2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:56

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Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:17

Сенсация! Юрий_Т так часто думал о байбеке в Авале, что в запарке выкупил весь фри-флоут.

Молодая команда! Аспирант1 оказался смотрящим от Кононенко за европейскими банками.

А вы как думали? Инженеры МоторСич при работе над новой мясорубкой так громко и черно матерились, что случайно нашли доказательство существования черной материи.

Кто кого! zzzzz вознегодовал из-за попытки кукла отстопить его в нафте, и раскачал цену словесными инвестициями. Кукел включил запасную плитоукладочную установку.

Кто же это?! На форуме под ником Petro_Incognito зерегился загадочный и очень осведомленный инсайдер.
то ли еще будет!
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 17:43

AVDK

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Kronig
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 23:34

Прямо зараз російська влада своїми діями вирощує мільйони людей, чиїм кумиром буде Дуров, а не Путін. Вони бачать, на яке посміховисько перетворилася хвалена вертикаль влади в зіткненні з лише однією розумною людиною

Serhij
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 10:56

Збройні сили України проводять набір новобранців для звільнення Вуглегірської ТЕС. Одразу після звільнення цим військовослужбовцям виплатят дивіденди за 2018 рік.
Також здійснюється набір бійців на визволення Запорізька АЕС. Виплачуємо акціями компанії.
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 13:51

Продавці курячих яєць в Україні...
https://hkar.ru/16GxC
Yuri_Z
 
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