Это нормально?
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Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 09 кві, 2011 19:51
Пятна на слитке?
Слиток в гермоупаковке. Однако есть пятна.
Это нормально?
Додано: Суб 09 кві, 2011 21:35
redgo
Золотые слитки 999.9 пробы не есть абсолютно чистое золото. 0.1 часть всех слитков это микроскопические доли других металлов. Если они находятся на поверхности слитка, то некоторые из них могут со временем покрываться окислительной плёнкой и изменять цвет. Очевидно это мельчайшие вкрапления серебра с медью, которые вступили в реакцию друг с другом и изменили цвет поверхности.
Никакой трагедии в этом нет, так как количество золота в слитке не уменьшилось. Пятнами могут покрываться не только слитки, но и золотые монеты с четырьмя девятками. При разливе золота практически невозможно узнать, на какую часть слитка придутся эти вкрапления. У вас афинажёр известный, поэтому переживать не стоит.
Додано: Суб 09 кві, 2011 21:45
наблюдательный
Спасибо за исчерпывающий ответ А то уже стал переживать...
Додано: Пон 21 тра, 2012 14:35
наблюдательный
А если маленькие, красноватые пятнышки (штампованыый слиток Argor, упаковка не повреждена)
Додано: П'ят 15 чер, 2012 15:25
это масляные пятна, часто встречаются у аргора. ничего в этом страшного, немного портится внешний вид, у меня была как то партия в которых 1 гр слитки почти все были в таких пятнышках.
Додано: Сер 09 жов, 2024 21:57
Umicore слиток 5г с вкраплениями красного фиолетовыми точками, это нормально для 999,9
Додано: Чет 10 жов, 2024 10:07
badaloff_ali Пятна ржавчины на старых слитках только подтверждают подлинность. Как говорится - ценности, проверенные временем.
Происходят на штампованных слитках от попадания микроскопических частиц железа от штемпеля. А потом от влаги воздуха образуется ржавчина - гидроксид железа, увеличивающиеся в объеме раз в 300. Наличие пятен ржавчины однозначно свидетельствует что слиток произведен промышленным путем методом штамповки.
Но пятна влияют на товарный вид и соответственно понижают цену.
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