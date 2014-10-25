Пятна на слитке?

jabba написав:badaloff_ali Пятна ржавчины на старых слитках только подтверждают подлинность. Как говорится - ценности, проверенные временем.
Происходят на штампованных слитках от попадания микроскопических частиц железа от штемпеля. А потом от влаги воздуха образуется ржавчина - гидроксид железа, увеличивающиеся в объеме раз в 300. Наличие пятен ржавчины однозначно свидетельствует что слиток произведен промышленным путем методом штамповки.
Но пятна влияют на товарный вид и соответственно понижают цену.
Так если эти слитки или монеты - ценности, проверенные временем, то тогда цена на них должна быть выше рыночной