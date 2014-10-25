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Пятна на слитке?

Пятна на слитке?
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 16:47

  jabba написав:badaloff_ali Пятна ржавчины на старых слитках только подтверждают подлинность. Как говорится - ценности, проверенные временем. 8)
Происходят на штампованных слитках от попадания микроскопических частиц железа от штемпеля. А потом от влаги воздуха образуется ржавчина - гидроксид железа, увеличивающиеся в объеме раз в 300. Наличие пятен ржавчины однозначно свидетельствует что слиток произведен промышленным путем методом штамповки.
Но пятна влияют на товарный вид и соответственно понижают цену. :mrgreen:

Так если эти слитки или монеты - ценности, проверенные временем, то тогда цена на них должна быть выше рыночной :D
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