Кредитная карта для аренды авто за кордоном

Додано: Вів 10 тра, 2011 15:36

История создания пластиковых карт

Согласен, высказал мысль не верно. Пластиковая карточка это способ доступа к средствам на счету. Это если уже копать совсем глубоко.Но Вы забыли самое главное, что я написал, не было времени копать глубоко: "На сколько мне известно". А также смотрим внизу текст с выделенной фразой.Моя мысль была такова, что в Украине Electron - используется для з/п проектов, так как эта карточка по своей с/с самая дешевая и функции ее минимальны. Остальное читаем ниже.Вот много на вики про карточки. Изначально это вообще был картон =) Который заменил чековую книжку. Я же говорил уже про платежные и международные системы, клиентов привлекали тем, что это была карточка с возможностью совершить операцию с овердрафтом. В последствии, когда карточки стали массовыми услугу овердрафта стали предоставлять только постоянным и проверенным клиентам.Сейчас финансовые продукты видоизменяются каждый день. Поэтому извините, мог взять за основу не тот период времени =)В современной жизни наличием банковского счета никого не удивишь, а с принципом работы пластиковой карты сейчас знаком каждый человек. Однако этот метод платежных систем пережил достаточно долгий путь эволюции, прежде чем стал современным средством электронных расчетов.ИДЕЯ СОЗДАНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТСчитается, что впервые идея кредитной карточки была выдвинута в 1880 году в книге Эдуарда Беллами «Глядя назад». Однако, его теория была воплощена в жизнь лишь в 1914 году известной фирмой Mobil Oil (более известна, как General Petroleum Corporation of California). Как и по сей день, компания тогда занималась нефтепродуктами и использовала карты собственного производства при оплате торговых операций. Товарные карточки были из картона с написанными или выдавленными данными.Изготовление пластиковых карт было начато в 1928 году Бостонской компанией Farrington Manufacturing. Они выдавались самым важным и надежным клиентам и представляли собой металлические пластины с выдавленными данными. Карта вставлялась в специальную машину, называемую импринтером, и данные оттиска отпечатывались на именном чеке.В течение десятилетия карта претерпевала новые изменения, происходил поиск новых форм и материалов. Лишь в 60-е годы появилась первая пластиковая карточка с магнитной полосой. Затем еще через десять лет в 1975 г. появилась на свет пластиковая карта с электронной памятью. Ее изобрел и запатентовал француз Ролан Морено.Там же, во Франции еще через 10 лет компания Bull разработала и запатентовала первую смарт-карту со встроенным микропроцессором.Специалисты, которые занимались изучением истории происхождения пластиковых карт, считают, что начало финансовых операций с оплатой банком кредитов было положено Джоном С. Биггинсом, специалистом по потребительскому кредиту из Национального банка Флэтбуш в нью-йоркском районе Бруклин. В 1946 году Биггинс разработал кредитную систему под названием «Charge-it». Суть схемы состояла в том, что магазины принимали от клиентов в качестве оплаты персональные расписки, затем относил их в банк, а банк, в свою очередь, оплачивал их со счетов покупателей.Такая классическая цепочка расчетов в усовершенствованном варианте до сих пор используется в банковском бизнесе.РАСЦВЕТ ЭПОХИ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТНачало расцвета пластиковых карт началось с появлением знаменитой на весь мир карты American Express. Она была выпущена 1 октября 1958 года, а уже через год обладателями таких карт стали более 475 тысяч человек и больше 30 тыс. организаций и предприятий. Такой успех объясняется рядом причин. Во-первых, компания приобрела Universal Travel Card, по которой обслуживалась Ассоциация американских отелей. Во-вторых, American Expressи огромную международную сеть, обслуживающую дорожные чеки компании.В 1950-60-е годы начался принципиально новый период в развитии карточного бизнесаВ 1950-60е годы начался принципиально новый период в развитии карточного бизнеса. Более ста американских банков стали применять кредитные карточки для проведения финансовых операций. Самыми крупными и влиятельными были банки: Bank of America и Chase Manhattan Bank. К концу первого года введения карточной программы Chase Manhattan Bank имел уже 350 тысяч держателей карточек и сотрудничал с 6 тыс. торговых предприятий. Оборот карточных операций возрастал с каждым годом и к 1960 г.достиг 25 миллионов долларов. Но в дальнейшем дела пошли не так хорошо. Постепенно увеличивались операционные расходы и число неплательщиков, а число держателей карточек уменьшилось до 160 тысяч.В результате программа становилась убыточной, и в 1962 г банк продал ее за 9 миллионов долларов компании Юни-Серв, которая начала выпускать на ее основе карточку «Юни-Кард». Компания какое-то время успешно существовала как часть American Express, а затем Chase Manhattan Bank выкупил ее обратно уже за 50 млн. долларов в надежде на новый метод использования банковских карт. Но и вторая попытка не принесла ожидаемого результата, программа по-прежнему приносила только убытки. В дальнейшем она была продана ассоциации National BankAmericard.С подобными трудностями сталкивались многие банки. Пожалуй, самой успешной стала финансовая политика Bank of America, выпускающей карту «BankAmericard».Хотя это преимущество было обусловлено скорее территориальными и материальными особенностями штата Калифорния. Здесь был больший процент состоятельных людей и масштабная сеть торговых предприятий.По мере развития программ, связанных с использованием кредитных карт, перед банками встал проблема ограниченности сферы их обслуживания. В связи с этим, Bank of America в 1966 году принял решение выдать лицензию на выпуск своих карт другим банкам. В ответ на это несколько крупных банков-конкурентов Bank of America решили объединиться и создали свою Межбанковскую карточную ассоциацию - МКА (Interbank Card Association).Ассоциация стала сотрудничать с банками западных штатов, которые выпускали свою карту «Master Charge». Проанализировав все преимущества, МКА в 1969 купила право на выпуск и использование этой карты, и большинство ее членов перешли на новую «Master Charge».В оппозицию ассоциации встали банки, выпускавшие «BankAmericard». Они добились вывода производства этих карт из-под контроля Bank of America, и в 1970 г. создали свою организацию под названием National BankAmericard Incorporated - НБИ.Таким образом, к началу семидесятых годов в США на рынке универсальных банковских карточек сформировались два основных конкурента: НБИ и МКА. Они разделили между собой около 90% сферы влияния. Остальной процент занимали небанковские универсальные карты «American Express».Следует оговориться, что изначально универсальные зарубежные карты разделялись на две категории: на финансовые (или банковские) карты и карточки для «путешествий и развлечений» (Travel and Entertainment - Т&Е).Вторая категория карт выпускалась компаниями Carte Blanshe,Diners Club, American Express, они предназначались главным образом для путешествующих бизнесменов и помогали оплачивать билеты, номера гостиниц, ресторанные счета и т.д. А вот банковские карты предназначались для обычных людей и обслуживания простых потребительских целей. В наше время такого четкого разделения провести нельзя, мы используем пластиковые карты для любых ситуаций.В дальнейшем такая монополизация привела к тому, что те банки, которые только начинали выпуск карт, вынуждены были присоединяться либо к НБИ, либо к МКА. Это продолжалось до тех пор, пока в 1971 году Worthen Bank and Trust Company of Little Rock стал членом обеих систем. Чтобы сохранить свою целостность, со стороны НБИ последовали санкции в виде запрета на выпуск карточек «Master Charge» членами НБИ. Дело дошло до суда, который длился пять лет. В течение этого времени уже многие банки начали выпускать карточки двух компаний. И в 1972 году окружной суд, рассматривавший этот вопрос, вынес 26-страничное заключение, что «запрет НБИ является нарушением антитрестовского законодательства, препятствует развитию свободной конкуренции и ограничивает права потребителей». НБИ пыталась апеллировать, но в итоге сдалось, когда когда несколько крупных банков-членов НБИ, включая Bank of America и Chase Manhattan, в октябре того же года подали заявку на членство в Межбанковской карточной ассоциации и, соответственно, на выпуск карточек «Master Charge».ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ ПО МИРУРазвитие карточной системы полным ходом шло не только в Америке, но и в Европе. Великобритания взяла на себя первенство в 1951 году, когда Diners Club выдала британским банкам первую лицензию на использование своих именных карт.Затем Британская ассоциация отелей и ресторанов начала выпускать универсальную кредитную карту BHR, которая не являлась банковской.В этой области успешно конкурировала и Швеция. В 1965 году шведская компания Rikskort, владельцем которой являлась семья Валленбергов, объединилась с британской ассоциацией и учредила компанию Eurocard International.Пластиковые карты мировых систем VISA и MasterCardНаравне с европейскими карточными компаниями, свою долю западного рынка пытались занять и американские карточные ассоциации. Первой существенный прорыв в этой конкурентной борьбе с BankAmericard, совершила МКА, когда в 1974 подписала соглашение с британской системой Access Card. С этого момента началось сотрудничество Eurocard и американской Межбанковской карточной ассоциации, выпускающей «Master Charge».Это соединение стало одной из причин, по которой в 1976 году НБИ решила переименовать свою карточку «BankAmericard» в известную теперь всем карту «VISA». Вслед за ней, и МКА в 1980 году присвоила своей карточке «более международное» название «MasterCard».Компания Eurocard также предпринимала шаги по распределению сферы влияния, расширяя свое сотрудничество с MasterCard и другими банками. Она заключила соглашение с компаниями Cirrus и Maestro на расширение производства пластиковых карт, что позволяло увеличить ассортимент предлагаемых клиентам видов услуг за счет получения наличных в банкоматах. В итоге, Eurocard International в 1992 году слилась с платежной системой Eurocheck, и преобразовалась в более крупную компанию Europay International.Постепенно крупнейшие американские представители платежных систем пришли не только в Европу, но и в страны восходящего солнца. Однако, в Японии был свой крупный представитель пластиковых карт- компания JCB, которая, несмотря на активные попытки «VISA» и «MasterCard» завоевать этот рынок, не уступала занятых позиций.Общее количество держателей карт JCB в 1980 году было почти в два раза больше, чем выпущенных в Японии «VISA» и «MasterCard» вместе взятых.Таким образом, в современной банковской системе крупнейшей платежной организацией является VISA Int. Она занимает около 60% рынка банковских карт. Второй по величине является Europay/MasterCard Int., регулирующая еще 30 % рынка. Остальные 10% приходятся на карточки других международных организаций и различных банков.PS: и да, позволю себе заметить, что терминология дебетовая и кредитовая карточки до определенного момента не используются. Другими словами получаем, что изначально это "Пластиковая карточка" с доступом к счету, где у некоторых карточек (клиентов) есть возможность совершать операции с овердрафтом. А уже в современном мире их разделили на виды: 1. Дебетовая - карточка с доступом к счету; 2. Кредитовая - карточка с доступом к счету и возможностью совершения операции в минус.Открывая карточку в банке сейчас практически любой клиент может получить кредитный лимит, если это не баян с надписью "Electron" по з/п проекту, да и на них распространяется овердрафт при желании клиента. Поэтому, открывая дебетовую карточку Вы сами себя ограничиваете, так как изначально овердрафт доступен. Нужно лишь учесть, что эта сумма разная для разных клиентов.ИМХО