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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 932933934935

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 305
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 04:14

  IMPRINTER написав:klug

ну то видать какой то глюк ... ХЗ ... у вас информ-пакет или стандартный?

Ніяких глюків. При відкритті кредитки перезаключив договір на ІБ. У договорі була вказана ця ціна. Власне, це була одна з причин відкриття кредитки. Пакет Стандартний.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 04:37

  IMPRINTER написав:klug

ну то видать какой то глюк ... ХЗ ... у вас информ-пакет или стандартный?

Не не глюк. У моей супруги тоже 1,44. Спросил сейчас у нее - она сказала, что это потому что у нее еще и кредитка оформлена (хоть она ней и не пользуется). При этом инет банкинг полный - депо после поднятия уровня безопасности пополнялись (раньше и лимиты менялись). А так - без кредитки - было бы семьдесят с чем-то. Так им на работе при открытии карт гуторили. Как-то так ;)
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 07:39

Re: Укрексiмбанк

  klug написав:При відкритті кредитки перезаключив договір на ІБ.

а можете розповісти на яких умовах її вдалось взяти?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 09:00

  clientage написав:
  KVV написав:так і перейду на Стандарт... здається 1грн/рік

https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... -10-2.html
Плата за обслуговування в рамках тарифних пакетів «Інформаційний» та «Стандартний»* 72 грн./рік (у т.ч. ПДВ) :lol:

Визнаю, ввів Вас в Оману - не 1 грн, а 1,44 :)

  greenozon написав:а можете розповісти на яких умовах її вдалось взяти?

Якщо зарплатне рабство належить Сімі, то при видачі/зміні зарплатної карти пропонують додаткову кредитку і тоді ІБ буде 1,44
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