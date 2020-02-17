Ніяких глюків. При відкритті кредитки перезаключив договір на ІБ. У договорі була вказана ця ціна. Власне, це була одна з причин відкриття кредитки. Пакет Стандартний.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 04:14
Ніяких глюків. При відкритті кредитки перезаключив договір на ІБ. У договорі була вказана ця ціна. Власне, це була одна з причин відкриття кредитки. Пакет Стандартний.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 18 лют, 2020 04:37
Не не глюк. У моей супруги тоже 1,44. Спросил сейчас у нее - она сказала, что это потому что у нее еще и кредитка оформлена (хоть она ней и не пользуется). При этом инет банкинг полный - депо после поднятия уровня безопасности пополнялись (раньше и лимиты менялись). А так - без кредитки - было бы семьдесят с чем-то. Так им на работе при открытии карт гуторили. Как-то так
Мои рефералки:
Додано: Вів 18 лют, 2020 07:39
Re: Укрексiмбанк
а можете розповісти на яких умовах її вдалось взяти?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 18 лют, 2020 09:00
Визнаю, ввів Вас в Оману - не 1 грн, а 1,44
Якщо зарплатне рабство належить Сімі, то при видачі/зміні зарплатної карти пропонують додаткову кредитку і тоді ІБ буде 1,44
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