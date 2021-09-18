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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 вер, 2021 09:50
greenozon написав:
Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Потужна акція від державного банку - не найновіший телефон ціною близько 6 тис. грн.
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V2
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- Повідомлень: 7171
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 265 раз.
- Подякували: 1209 раз.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 12:42
V2 написав: greenozon написав:
Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Потужна акція від державного банку - не найновіший телефон ціною близько 6 тис. грн.
Який банк, така і акція
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Son of Sun
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- Повідомлень: 877
- З нами з: 25.04.14
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 110 раз.
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- Профіль
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