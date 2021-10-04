Додано: Вів 05 жов, 2021 08:04

На журналістів програми "Схеми" напали в Укрексімбанку під час запису інтерв'ю з головою правління Євгеном Мецгером, прямо в його кабінеті. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на керівницю "Схем" Наталію Седлецьку.Як зазначається, журналіст Кирило Овсяний на заздалегідь запланованому інтерв'ю задав питання Мецгеру, щоб отримати його позицію для розслідування, публікація якого намічена в одному з найближчих випусків програми "Схеми".За інформацією РС, Мецгеру не сподобалося питання, після чого охоронці, за вказівкою голови правління банку, спробували зупинити запис на одній з камер, "скрутили" оператора Олександра Мазура, відібрали у нього флешку з записаним відео з другої камери і на годину винесли всю техніку з кабінету."Ігоре, забери у них камери! Виставте їх (камери, – ред.) за двері. І ось цю теж. Касети повитягуйте", – наказав підлеглим Мецгер.Цілу годину знімальна група залишалася заблокованою в кабінеті голови правління банку в його присутності. У кабінеті, крім Мецгера, також перебували директор департаменту інформаційної політики Укрексімбанку Володимир Пікалов, охоронець і ще один працівник банку, який застосував фізичну силу до оператора "Схем", повідомили журналісти.Представники "Схем" розповіли, що працівники банку оглянули одяг оператора – шукали інші записувальні пристрої та з погрозами забороняли знімати на телефон те, що відбувається.За інформацією РС, оператору і журналісту не давали можливості покинути приміщення.Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео інтерв'ю і самого нападу було видалено.Журналіст зміг записати те, що сталося на аудіо.Журналісти та представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію і написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.Редакція РС звернулася до Укрексімбанку з проханням прокоментувати те, що сталося. У пресслужбі банку повідомили, що готують коментар зі своєю позицією.p.s. акуратніше тепер в "Укрексімі"! Бо на питання "де мій депозит" можуть бути різні варіанти розвитку подій!