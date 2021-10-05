Потужна акція від державного банку - не найновіший телефон ціною близько 6 тис. грн.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 вер, 2021 09:50
Re: Укрексiмбанк
Додано: Нед 19 вер, 2021 12:42
Додано: Нед 19 вер, 2021 16:04
Додано: Вів 05 жов, 2021 08:04
Re: Укрексiмбанк
На журналістів програми "Схеми" напали в Укрексімбанку під час запису інтерв'ю з головою правління Євгеном Мецгером, прямо в його кабінеті. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на керівницю "Схем" Наталію Седлецьку.
Як зазначається, журналіст Кирило Овсяний на заздалегідь запланованому інтерв'ю задав питання Мецгеру, щоб отримати його позицію для розслідування, публікація якого намічена в одному з найближчих випусків програми "Схеми".
За інформацією РС, Мецгеру не сподобалося питання, після чого охоронці, за вказівкою голови правління банку, спробували зупинити запис на одній з камер, "скрутили" оператора Олександра Мазура, відібрали у нього флешку з записаним відео з другої камери і на годину винесли всю техніку з кабінету.
"Ігоре, забери у них камери! Виставте їх (камери, – ред.) за двері. І ось цю теж. Касети повитягуйте", – наказав підлеглим Мецгер.
Цілу годину знімальна група залишалася заблокованою в кабінеті голови правління банку в його присутності. У кабінеті, крім Мецгера, також перебували директор департаменту інформаційної політики Укрексімбанку Володимир Пікалов, охоронець і ще один працівник банку, який застосував фізичну силу до оператора "Схем", повідомили журналісти.
Представники "Схем" розповіли, що працівники банку оглянули одяг оператора – шукали інші записувальні пристрої та з погрозами забороняли знімати на телефон те, що відбувається.
За інформацією РС, оператору і журналісту не давали можливості покинути приміщення.
Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео інтерв'ю і самого нападу було видалено.
Журналіст зміг записати те, що сталося на аудіо.
Журналісти та представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію і написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.
Редакція РС звернулася до Укрексімбанку з проханням прокоментувати те, що сталося. У пресслужбі банку повідомили, що готують коментар зі своєю позицією.
p.s. акуратніше тепер в "Укрексімі"! Бо на питання "де мій депозит" можуть бути різні варіанти розвитку подій!
Додано: Вів 05 жов, 2021 08:11
а чего тепер? во первых укрэксим в ваших деньгах как в своих - всегда так было,
во вторых - достаточно пообщаться со старыми клушами менеджерами чтобы почувствовать что ты им должен, по крайней мере на Тельмана так точно
за 11 годовых в долларе как в 14-15м это еще можно вынести, сейчас просто глупо что-то иметь там вообще
Додано: Вів 05 жов, 2021 16:48
Re: Укрексiмбанк
Да там у них фактически бандитизм произошел под предводительством головы банка.Навскидку несколько статей сразу: перешкоджання журналістській діяльності, незаконний обшук, незаконне затримання.
Если этот банк такое творит с журналистами то я представляю что будет с обычным человеком если он им не понравится.Какие деньги? Не было никакого депозита.Выкиньте его отсюда.
Но наших людей это не остановит
Для себя выводы сделал.
Додано: Вів 05 жов, 2021 23:43
Восстановленное видео с камер журналистов
|