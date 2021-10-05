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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 309
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 09:50

Re: Укрексiмбанк

  greenozon написав:Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Потужна акція від державного банку - не найновіший телефон ціною близько 6 тис. грн. :)
V2
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 12:42

  V2 написав:
  greenozon написав:Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Потужна акція від державного банку - не найновіший телефон ціною близько 6 тис. грн. :)

Який банк, така і акція
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 16:04

  V2 написав:
  greenozon написав:Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Потужна акція від державного банку - не найновіший телефон ціною близько 6 тис. грн. :)

Розігрують 2 смарта + 400 сертифікатів Розетка по 200грн

Он Райф розігрує 20 поповнень телефону на всю країну... і нічого... участь приймаємо :)
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 08:04

Re: Укрексiмбанк

На журналістів програми "Схеми" напали в Укрексімбанку під час запису інтерв'ю з головою правління Євгеном Мецгером, прямо в його кабінеті. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на керівницю "Схем" Наталію Седлецьку.

Як зазначається, журналіст Кирило Овсяний на заздалегідь запланованому інтерв'ю задав питання Мецгеру, щоб отримати його позицію для розслідування, публікація якого намічена в одному з найближчих випусків програми "Схеми".

За інформацією РС, Мецгеру не сподобалося питання, після чого охоронці, за вказівкою голови правління банку, спробували зупинити запис на одній з камер, "скрутили" оператора Олександра Мазура, відібрали у нього флешку з записаним відео з другої камери і на годину винесли всю техніку з кабінету.

"Ігоре, забери у них камери! Виставте їх (камери, – ред.) за двері. І ось цю теж. Касети повитягуйте", – наказав підлеглим Мецгер.

Цілу годину знімальна група залишалася заблокованою в кабінеті голови правління банку в його присутності. У кабінеті, крім Мецгера, також перебували директор департаменту інформаційної політики Укрексімбанку Володимир Пікалов, охоронець і ще один працівник банку, який застосував фізичну силу до оператора "Схем", повідомили журналісти.

Представники "Схем" розповіли, що працівники банку оглянули одяг оператора – шукали інші записувальні пристрої та з погрозами забороняли знімати на телефон те, що відбувається.

За інформацією РС, оператору і журналісту не давали можливості покинути приміщення.

Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео інтерв'ю і самого нападу було видалено.

Журналіст зміг записати те, що сталося на аудіо.

Журналісти та представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію і написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

Редакція РС звернулася до Укрексімбанку з проханням прокоментувати те, що сталося. У пресслужбі банку повідомили, що готують коментар зі своєю позицією.
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... io-svoboda

p.s. акуратніше тепер в "Укрексімі"! Бо на питання "де мій депозит" можуть бути різні варіанти розвитку подій!
V2
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 08:11

  V2 написав:p.s. акуратніше тепер в "Укрексімі"! Бо на питання "де мій депозит" можуть бути різні варіанти розвитку подій!


а чего тепер? во первых укрэксим в ваших деньгах как в своих - всегда так было,
во вторых - достаточно пообщаться со старыми клушами менеджерами чтобы почувствовать что ты им должен, по крайней мере на Тельмана так точно

за 11 годовых в долларе как в 14-15м это еще можно вынести, сейчас просто глупо что-то иметь там вообще
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:48

Re: Укрексiмбанк

Да там у них фактически бандитизм произошел под предводительством головы банка.Навскидку несколько статей сразу: перешкоджання журналістській діяльності, незаконний обшук, незаконне затримання.
Если этот банк такое творит с журналистами то я представляю что будет с обычным человеком если он им не понравится.Какие деньги? Не было никакого депозита.Выкиньте его отсюда.
Но наших людей это не остановит :)
Для себя выводы сделал.
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 23:43

Восстановленное видео с камер журналистов
https://www.youtube.com/watch?v=LGTi9wRSx18
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