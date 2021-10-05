посетитель написав:Если этот банк такое творит с журналистами то я представляю что будет с обычным человеком если он им не понравится.Какие деньги? Не было никакого депозита.Выкиньте его отсюда.
посмотрел видео. шо можно сказать - по вей видимости была договорённость по вопросам. в ходе интервью, журналист - задал те что были не согласованы. соответственно вторая сторона имела полное право прекратить интервью. Журналистам сказали, что интервью законченно и попросили выключить камеры, но они начали снимать уже втихую - на что никто не давал согласие. З.Ы. ИТ шо тупо вытерло файлы?... затирать нужно... либо в банке "крот" и успели скопировать, либо оно сразу в сеть лилось)))
если вопросы не устраивают - встаёшь и уходишь. Как пример:"Идём пить кофе.Кофе пить будешь?"(с)Коломойский.А не натравливаешь охрану занимаясь уголовщиной. Чудесный банк и чудесное отношение.Ну и посмотрим на реакцию правительство которому он подчиняется.Тоже показательно.
Но отсутствие дальнейшей информации тоже не особо радует. В подобной ситуации ведь может оказаться практически каждый. Ну так, господа журналисты, покажите, как в этом случае надо действовать. Как вы вызвали полицию, написали заявление, заставили внести сведения в ЕРДР, возбудить уголовное дело... Где это всё? Прокукарекали, имидж отработали, а дальше - трава не расти?
Пока что по факту всем потенциально пострадавшим подложили большую свинью. Теперь ВСЕ быдланы будут знать, что камеры, телефоны и прочую фиксирующую аппаратуру нужно забирать безвозвратно, чтобы не было вот такого вот разоблачения. Потом ведь ничего не стоит сделать удивленные глаза: какой телефон, не было никакого телефона...
M-Audio написав:Но отсутствие дальнейшей информации тоже не особо радует. В подобной ситуации ведь может оказаться практически каждый. Ну так, господа журналисты, покажите, как в этом случае надо действовать. Как вы вызвали полицию, написали заявление, заставили внести сведения в ЕРДР, возбудить уголовное дело... Где это всё? Прокукарекали, имидж отработали, а дальше - трава не расти?
Пока что по факту всем потенциально пострадавшим подложили большую свинью. Теперь ВСЕ быдланы будут знать, что камеры, телефоны и прочую фиксирующую аппаратуру нужно забирать безвозвратно, чтобы не было вот такого вот разоблачения. Потом ведь ничего не стоит сделать удивленные глаза: какой телефон, не было никакого телефона...
Так написали ж заявление.
Но и без этого соответствующие органы должны реагировать.Это называется ПО ФАКТУ совершения правонарушения.
Кажуть, його дружина - давня подруга Олени Кравець з Кварталу. Тому й така посада. А ще двічі свій генпрокурор не дозволить образити!
посетитель написав:Ждём реакции госорганов.
Буде щось схоже на: "Будь-якого роду інформація, ... в розпорядженні наших колег із НАБУ, перевірялась раніше, і перевіряється зараз практично "під мікроскопом". Іншими словами, для працівників правоохоронної системи весь цей матеріал не став і не міг стати сюрпризом". https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... hraniteley
uaprofi написав: вторая сторона имела полное право прекратить интервью. Журналистам сказали, что интервью законченно и попросили выключить камеры, но они начали снимать уже втихую - на что никто не давал согласие.
Ну пишут. Что такого? Веди себя прилично да и все. Зачем цирк устраивать? К тому же сам ведь согласился на интервью. Он что совсем не понимает какие вопросы будут у "Схем"?
Ну они наверняка представились как радио свобода а не как схемы. Это и на видео слышно. Плюс я так понял что они давали вопросы предварительно, а потом стали тыкать какие-то свои бумажки. Не оправдываю Мецгера (по словам людей с ним работавших он то еще лайно), но журналисты имхо тоже вовсе не белые и пушистые.
Flamingo написав:Ну они наверняка представились как радио свобода а не как схемы. Это и на видео слышно. Плюс я так понял что они давали вопросы предварительно, а потом стали тыкать какие-то свои бумажки. Не оправдываю Мецгера (по словам людей с ним работавших он то еще лайно), но журналисты имхо тоже вовсе не белые и пушистые.
Как для руководителя государственного банка, он что-то слишком уж дерзкий и резкий.