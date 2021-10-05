Додано: Сер 06 жов, 2021 08:22

Но отсутствие дальнейшей информации тоже не особо радует. В подобной ситуации ведь может оказаться практически каждый. Ну так, господа журналисты, покажите, как в этом случае надо действовать. Как вы вызвали полицию, написали заявление, заставили внести сведения в ЕРДР, возбудить уголовное дело... Где это всё? Прокукарекали, имидж отработали, а дальше - трава не расти?



Пока что по факту всем потенциально пострадавшим подложили большую свинью. Теперь ВСЕ быдланы будут знать, что камеры, телефоны и прочую фиксирующую аппаратуру нужно забирать безвозвратно, чтобы не было вот такого вот разоблачения. Потом ведь ничего не стоит сделать удивленные глаза: какой телефон, не было никакого телефона...