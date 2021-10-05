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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 309
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 08:05

айтишники, бли
отформатировать не
тупо удалии :)

а этот босс- гопота гопотой :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 08:17

  uaprofi написав:
  посетитель написав:Если этот банк такое творит с журналистами то я представляю что будет с обычным человеком если он им не понравится.Какие деньги? Не было никакого депозита.Выкиньте его отсюда.


посмотрел видео.
шо можно сказать - по вей видимости была договорённость по вопросам.
в ходе интервью, журналист - задал те что были не согласованы.
соответственно вторая сторона имела полное право прекратить интервью.
Журналистам сказали, что интервью законченно и попросили выключить камеры, но
они начали снимать уже втихую - на что никто не давал согласие.
З.Ы.
ИТ шо тупо вытерло файлы?... затирать нужно...
либо в банке "крот" и успели скопировать, либо оно сразу в сеть лилось)))
если вопросы не устраивают - встаёшь и уходишь.
Как пример:"Идём пить кофе.Кофе пить будешь?"(с)Коломойский.А не натравливаешь охрану занимаясь уголовщиной.
Чудесный банк и чудесное отношение.Ну и посмотрим на реакцию правительство которому он подчиняется.Тоже показательно.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 08:22

Но отсутствие дальнейшей информации тоже не особо радует. В подобной ситуации ведь может оказаться практически каждый. Ну так, господа журналисты, покажите, как в этом случае надо действовать. Как вы вызвали полицию, написали заявление, заставили внести сведения в ЕРДР, возбудить уголовное дело... Где это всё? Прокукарекали, имидж отработали, а дальше - трава не расти?

Пока что по факту всем потенциально пострадавшим подложили большую свинью. Теперь ВСЕ быдланы будут знать, что камеры, телефоны и прочую фиксирующую аппаратуру нужно забирать безвозвратно, чтобы не было вот такого вот разоблачения. Потом ведь ничего не стоит сделать удивленные глаза: какой телефон, не было никакого телефона...
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 08:49

  M-Audio написав:Но отсутствие дальнейшей информации тоже не особо радует. В подобной ситуации ведь может оказаться практически каждый. Ну так, господа журналисты, покажите, как в этом случае надо действовать. Как вы вызвали полицию, написали заявление, заставили внести сведения в ЕРДР, возбудить уголовное дело... Где это всё? Прокукарекали, имидж отработали, а дальше - трава не расти?

Пока что по факту всем потенциально пострадавшим подложили большую свинью. Теперь ВСЕ быдланы будут знать, что камеры, телефоны и прочую фиксирующую аппаратуру нужно забирать безвозвратно, чтобы не было вот такого вот разоблачения. Потом ведь ничего не стоит сделать удивленные глаза: какой телефон, не было никакого телефона...


Так написали ж заявление.

Но и без этого соответствующие органы должны реагировать.Это называется ПО ФАКТУ совершения правонарушения.

Ждём реакции госорганов.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 09:04

Re: Укрексiмбанк

Короче, быдло-банкинг никуда и не исчезал, а мы-то думали что банкопад 14-15гг слегка подлечил рынок и самые упоротые ушли. Ан нет
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 09:10

Re: Укрексiмбанк

  v57 написав:а этот босс- гопота гопотой


Кажуть, його дружина - давня подруга Олени Кравець з Кварталу. Тому й така посада. А ще двічі свій генпрокурор не дозволить образити!

  посетитель написав:Ждём реакции госорганов.


Буде щось схоже на:
"Будь-якого роду інформація, ... в розпорядженні наших колег із НАБУ, перевірялась раніше, і перевіряється зараз практично "під мікроскопом". Іншими словами, для працівників правоохоронної системи весь цей матеріал не став і не міг стати сюрпризом".
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... hraniteley

Тому, все буде Квартал! :)
V2
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 09:26

Журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".

https://www.epravda.com.ua/news/2021/10/5/678460/



PS
Країна має знати своїх "горе-героїв"
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 09:28

  Aps написав:
uaprofi написав: вторая сторона имела полное право прекратить интервью.
Журналистам сказали, что интервью законченно и попросили выключить камеры, но
они начали снимать уже втихую - на что никто не давал согласие.


Ну пишут. Что такого? Веди себя прилично да и все. Зачем цирк устраивать?
К тому же сам ведь согласился на интервью. Он что совсем не понимает какие вопросы будут у "Схем"?

Ну они наверняка представились как радио свобода а не как схемы. Это и на видео слышно. Плюс я так понял что они давали вопросы предварительно, а потом стали тыкать какие-то свои бумажки. Не оправдываю Мецгера (по словам людей с ним работавших он то еще лайно), но журналисты имхо тоже вовсе не белые и пушистые.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 09:32

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:Плюс я так понял что они давали вопросы предварительно, а потом стали тыкать какие-то свои бумажки.


Ну и что тут такого? Если ты отвечаешь только на заготовленные вопросы то ты сраное сцыкло. Журналист имеет право задать то что считает нужным.
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 09:33

  Flamingo написав:Ну они наверняка представились как радио свобода а не как схемы. Это и на видео слышно. Плюс я так понял что они давали вопросы предварительно, а потом стали тыкать какие-то свои бумажки. Не оправдываю Мецгера (по словам людей с ним работавших он то еще лайно), но журналисты имхо тоже вовсе не белые и пушистые.

Как для руководителя государственного банка, он что-то слишком уж дерзкий и резкий.
Adast
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