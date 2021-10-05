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банках (гарне і погане) / Укрексiмбанк Укрексiмбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1132113311341135 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 309 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 79 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 37 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 40 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 87 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 21% 66 Всього голосів : 309 Додано: Сер 06 жов, 2021 09:35 Flamingo

Погоджуюсь, але суспільство має право знати - кому йдуть кредити, яка їхня ефективність (Бо це державний банк, який постійно фінансується платниками податків через бюджет. Та й їхні огого які зарплати по факту оплачуємо теж ми всі разом)!

Дізнатись це можна через питання та журналістські розслідування, бо двічі своя генпрокурорка та свій номінал сбушник цим цікавитись не будуть. V2 4 Повідомлень: 7197 З нами з: 03.07.09 Подякував: 266 раз. Подякували: 1209 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 жов, 2021 09:36 Flamingo написав: Aps написав: uaprofi написав: вторая сторона имела полное право прекратить интервью.

Журналистам сказали, что интервью законченно и попросили выключить камеры, но

они начали снимать уже втихую - на что никто не давал согласие.





Ну пишут. Что такого? Веди себя прилично да и все. Зачем цирк устраивать?

К тому же сам ведь согласился на интервью. Он что совсем не понимает какие вопросы будут у "Схем"? Ну пишут. Что такого? Веди себя прилично да и все. Зачем цирк устраивать?К тому же сам ведь согласился на интервью. Он что совсем не понимает какие вопросы будут у "Схем"?

Ну они наверняка представились как радио свобода а не как схемы. Это и на видео слышно. Плюс я так понял что они давали вопросы предварительно, а потом стали тыкать какие-то свои бумажки. Не оправдываю Мецгера (по словам людей с ним работавших он то еще лайно), но журналисты имхо тоже вовсе не белые и пушистые. Ну они наверняка представились как радио свобода а не как схемы. Это и на видео слышно. Плюс я так понял что они давали вопросы предварительно, а потом стали тыкать какие-то свои бумажки. Не оправдываю Мецгера (по словам людей с ним работавших он то еще лайно), но журналисты имхо тоже вовсе не белые и пушистые.

То что журналисты не белые и пушистые не даёт права на уголовные действия. Тем более должностному лицу при исполнении , главе государственного банка.



И да, журналисты всегда задают не удобные вопросы.Такая у них работа.И если кто-то по "тонкой душевной организации" не готов к этому и не может себя контролировать то не надо быть настолько тупым что б лезть в это. То что журналисты не белые и пушистые не даёт права на уголовные действия. Тем более должностному лицу при исполнении , главе государственного банка.И да, журналисты всегда задают не удобные вопросы.Такая у них работа.И если кто-то по "тонкой душевной организации" не готов к этому и не может себя контролировать то не надо быть настолько тупым что б лезть в это. посетитель Повідомлень: 376 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 жов, 2021 09:44 Не хочешь отвечать на вопросы - не отвечай.

Но заламывать оператора, отбирать у него камеру, пытаться уничтожить материалы - это уже явная уголовка.



И, да. Ойтишнеги - доставили ) mustbe

Повідомлень: 5887 З нами з: 27.12.17 Подякував: 120 раз. Подякували: 657 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1132113311341135 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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