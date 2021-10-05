|
|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 жов, 2021 09:35
Flamingo
Погоджуюсь, але суспільство має право знати - кому йдуть кредити, яка їхня ефективність (Бо це державний банк, який постійно фінансується платниками податків через бюджет. Та й їхні огого які зарплати по факту оплачуємо теж ми всі разом)!
Дізнатись це можна через питання та журналістські розслідування, бо двічі своя генпрокурорка та свій номінал сбушник цим цікавитись не будуть.
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7197
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 266 раз.
- Подякували: 1209 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 06 жов, 2021 09:36
Flamingo написав: Aps написав:
uaprofi написав: вторая сторона имела полное право прекратить интервью.
Журналистам сказали, что интервью законченно и попросили выключить камеры, но
они начали снимать уже втихую - на что никто не давал согласие.
Ну пишут. Что такого? Веди себя прилично да и все. Зачем цирк устраивать?
К тому же сам ведь согласился на интервью. Он что совсем не понимает какие вопросы будут у "Схем"?
Ну они наверняка представились как радио свобода а не как схемы. Это и на видео слышно. Плюс я так понял что они давали вопросы предварительно, а потом стали тыкать какие-то свои бумажки. Не оправдываю Мецгера (по словам людей с ним работавших он то еще лайно), но журналисты имхо тоже вовсе не белые и пушистые.
То что журналисты не белые и пушистые не даёт права на уголовные действия. Тем более должностному лицу при исполнении , главе государственного банка.
И да, журналисты всегда задают не удобные вопросы.Такая у них работа.И если кто-то по "тонкой душевной организации" не готов к этому и не может себя контролировать то не надо быть настолько тупым что б лезть в это.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 376
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 жов, 2021 09:44
Не хочешь отвечать на вопросы - не отвечай.
Но заламывать оператора, отбирать у него камеру, пытаться уничтожить материалы - это уже явная уголовка.
И, да. Ойтишнеги - доставили )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5887
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 657 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast
, ingtrans
, lel
, ramaz
і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|