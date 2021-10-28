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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 жов, 2021 22:50
Дружина екс-голови УКрексіма Мецгера через 11 днів після його позорного звільнення купила ОВДП на майже 5 мільйонів гривень
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greenozon
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