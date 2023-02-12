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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 130131132133
Повідомлення Додано: Суб 04 лис, 2023 21:57

В Ирпене ноябрь

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 05 лис, 2023 15:43

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

У Вас в центре картинок - одни кусты.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 05 лис, 2023 16:35

  Investor_K написав:У Вас в центре картинок - одни кусты.
В Крыму горы, в Одессе - море, а Ирпень это большие красивые кусты. Последняя лиса и та в Киев сбежала.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 05 лис, 2023 19:11

vitaliiangel

Вы сами делаете такие хорошие снимки?
это талант!
Вы пробовали участвовать в какихто фотовыставках?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 05 лис, 2023 19:16

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

  vitaliiangel написав:Ирпень это большие красивые кусты.


походу это что-то новое.
раньше я думал, исходя из ваших рассказов, что это современенный перспективный город в сосновом лесу из которого люди ездят на самокатах в Киев
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 05 лис, 2023 19:52

  uaprofi написав:
  vitaliiangel написав:Ирпень это большие красивые кусты.


походу это что-то новое.
раньше я думал, исходя из ваших рассказов, что это современенный перспективный город в сосновом лесу из которого люди ездят на самокатах в Киев

нет что вы. Ирпень это обычные кусты, только подстриженные.
  uaprofi написав:Вы сами делаете такие хорошие снимки?
я и смартфон сяоми :oops:
  uaprofi написав:Вы пробовали участвовать в какихто фотовыставках?
у меня не фотогеничная внешность. :D

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 05 лис, 2023 20:07

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві

феєричний крінж
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лис, 2023 13:52

  vitaliiangel написав:
  барабашов написав:А кто на фото?
бывший мэр Карплюк. легендарная личность.

Невже?
Для дніпропетровских люмпенів - можливо, й легендарна.
Насправді ж,на ньому клейма ніде ставити:

"Ім’я Ірпінського голови Володимира Карплюка стало відоме загалу після новини про його 67 квартир, зареєстрованих в декларації про доходи за 2013 рік. Вже наступного року квартир у Карплюка значно поменшало, їх залишилося 23."
https://www.radiosvoboda.org/a/27068657.html

Прокуратура вручила обвинувальний акт колишньому меру Ірпеня Володимиру Карплюку і передала обвинувачення в суд. Про це повідомив голова Києво-Святошинської місцевої прокуратури Юрій Дмитрунь, передає "Громада Приірпіння".

"Карплюка підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255 (створення, керівництво злочинною організацією з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів), частиною 4 статті 28, частиною 5 статті 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, учиненому в особливо великому розмірі у складі злочинної організації), частиною 4 статті 28, частиною 1 статті 205 (придбання суб’єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому у складі злочинної організації), частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 358 (підроблення документу, який видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає право та звільняє від обов’язків, з метою використання його підроблювачем, учиненому у складі злочинної організації), частиною 4 статті 28, частиною 1 статті 366 (службове підроблення, а саме внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, учиненому у складі злочинної організації) Кримінального кодексу України".

https://hromadske.ua/posts/miskoho-holo ... r-karpliuk

"Карпюка звинувачують у розтраті 250 тисяч гривень при будівництві парку "Центральний" в Ірпені"
https://www.rbc.ua/ukr/news/obvinitelny ... 37114.html
Frant
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  natika написав:Почему 2500 грн? Нормальная двушка - 4500. За 2500 мы сейчас снимаем не ахти какую однушку. 4500 * 12 = 6750 у.е.

А есть где-то статистика цен и аренды по годам?
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