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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 лис, 2023 21:57
В Ирпене ноябрь
Додано: Нед 05 лис, 2023 15:43
Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв
У Вас в центре картинок - одни кусты.
Додано: Нед 05 лис, 2023 16:35
Додано: Нед 05 лис, 2023 19:11
vitaliiangel
Вы сами делаете такие хорошие снимки?
это талант!
Вы пробовали участвовать в какихто фотовыставках?
Додано: Нед 05 лис, 2023 19:16
Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв
Додано: Нед 05 лис, 2023 19:52
нет что вы. Ирпень это обычные кусты, только подстриженные.
я и смартфон сяоми
у меня не фотогеничная внешность.
Додано: Нед 05 лис, 2023 20:07
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
феєричний крінж
Додано: П'ят 10 лис, 2023 13:52
Невже?
Для дніпропетровских люмпенів - можливо, й легендарна.
Насправді ж,на ньому клейма ніде ставити:
"Ім’я Ірпінського голови Володимира Карплюка стало відоме загалу після новини про його 67 квартир, зареєстрованих в декларації про доходи за 2013 рік. Вже наступного року квартир у Карплюка значно поменшало, їх залишилося 23."
Прокуратура вручила обвинувальний акт колишньому меру Ірпеня Володимиру Карплюку і передала обвинувачення в суд. Про це повідомив голова Києво-Святошинської місцевої прокуратури Юрій Дмитрунь, передає "Громада Приірпіння".
"Карплюка підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255 (створення, керівництво злочинною організацією з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів), частиною 4 статті 28, частиною 5 статті 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, учиненому в особливо великому розмірі у складі злочинної організації), частиною 4 статті 28, частиною 1 статті 205 (придбання суб’єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому у складі злочинної організації), частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 358 (підроблення документу, який видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає право та звільняє від обов’язків, з метою використання його підроблювачем, учиненому у складі злочинної організації), частиною 4 статті 28, частиною 1 статті 366 (службове підроблення, а саме внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, учиненому у складі злочинної організації) Кримінального кодексу України".
"Карпюка звинувачують у розтраті 250 тисяч гривень при будівництві парку "Центральний" в Ірпені"
Додано: Суб 18 лис, 2023 16:10
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