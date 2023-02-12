Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві

В 2011 наверно лучше в пригороде
В 2023 наверно лучше подождать (ну или с пригорода удобно добираться)
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:59
В 2011 наверно лучше в пригороде
В 2023 наверно лучше подождать (ну или с пригорода удобно добираться)
Додано: Пон 27 лис, 2023 17:49
"Достойні з достойних", або "Як розквітав Ірпінь":
Колишнього мера Ірпеня Карплюка почали судити за гроші, вкрадені на будівництві парку, який уже збудували.
Сьогодні екс-мер Ірпеня Володимир Карплюк вирушив під суд за справу про розкрадання грошей на будівництві вже збудованого парку. 2016 року чиновник підписав договір з комунальним підприємством “Ірпіньжилінвестбуд” на проектні роботи у парку “Центральний”. Але проблема в тому, що парк уже було збудовано на той час.
2020 року Карплюку вручили обвинувальний акт і тепер справа дійшла до суду. Екс-мера судять за ч.4 ст.191 КК (розтрата майна шляхом зловживання посадовцем своїм службовим становищем). Карплюку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 27 лис, 2023 17:55, всього редагувалось 9 разів.
Додано: Вів 28 лис, 2023 12:03
Виявляється, з школами і дитсадками в Ірпені теж ситуація погана - або про що мовчить вітальєн:
"Питання дефіциту шкіл в Ірпені є одним із найболючіших. Відсутність достатньої кількості навчальних закладів – прямий наслідок хаотичної забудови міста без жодної уваги до соціальної інфраструктури. Міська влада -пояснює це недофінансуванням з боку держави і продовжує "годувати” містян обіцянками. Замість шкіл в Ірпені з’являються багатоповерхівки, а всі гроші бюджету йдуть на сквери, площі, статуї.
За різними оцінками, Ірпінь потребує щонайменше 2-3 нових шкіл. Темпи неконтрольованого перетворення Ірпеня на бетонне гетто настільки стрімкі, що по 3-4 нових школи тут має з’являтися кожні 2-3 роки. Звичайно, таких планів у міської влади немає.
"
Востаннє редагувалось Frant в Вів 28 лис, 2023 12:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 28 лис, 2023 12:15
Frant включи мозги, мелкий город за счёт своего скромного бюджета ещё должен строить школы и больницы?
манипуляция и вывод с потолка. Хаотичная застройка, потому что участки покупают у частного сектора, а не у школ как тут хотят подать. Ни на одном школьном участке не построили жилой дом.
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