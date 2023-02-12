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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 134135136137
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 10:29

Якщо важлива близькість до школи й роботи, хрущовка може бути кращим варіантом, хоч і зі своїми ризиками. Проте нова квартира в передмісті забезпечить кращі умови проживання. Вибір залежить від пріоритетів: комфорт чи зручність розташування.
Romayrenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 12:24

  Frant написав:
  Romayrenko написав:Якщо важлива близькість до школи й роботи, хрущовка може бути кращим варіантом, хоч і зі своїми ризиками. Проте нова квартира в передмісті забезпечить кращі умови проживання. Вибір залежить від пріоритетів: комфорт чи зручність розташування.


Кляті хрущовки, як вони заколупали! Ще й з газом, і без ліфтів!
Коли ж їх всіх знесуть???

І побудують 25-поверхові суперхрущовки, на їх місці! Повністю електрифіковані, з електроопаленням та іншими примочками))
а головне - не зробивши нові комунікації, наприклад, колектори, розраховані на Х10 користувачів. :mrgreen: Ото буде там комфорт та зручність.
flysoulfly
 
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