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Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 сер, 2024 10:29
Якщо важлива близькість до школи й роботи, хрущовка може бути кращим варіантом, хоч і зі своїми ризиками. Проте нова квартира в передмісті забезпечить кращі умови проживання. Вибір залежить від пріоритетів: комфорт чи зручність розташування.
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Додано: Сер 21 сер, 2024 12:24
Frant написав: Romayrenko написав:
Якщо важлива близькість до школи й роботи, хрущовка може бути кращим варіантом, хоч і зі своїми ризиками. Проте нова квартира в передмісті забезпечить кращі умови проживання. Вибір залежить від пріоритетів: комфорт чи зручність розташування.
Кляті хрущовки, як вони заколупали! Ще й з газом, і без ліфтів!
Коли ж їх всіх знесуть???
І побудують 25-поверхові суперхрущовки, на їх місці! Повністю електрифіковані, з електроопаленням та іншими примочками))
а головне - не зробивши нові комунікації, наприклад, колектори, розраховані на Х10 користувачів.
Ото буде там комфорт та зручність.
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