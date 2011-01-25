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Кошторис приватного будинку на хлопський розум
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 жов, 2018 10:34
Долярчик
1 Я не долярчик , а тому клацати безвідповідально не навчений
2 Кошторис - штука складна і залежить від сотень параметрів , частина з яких це бачення замовника3
3 Немає в тому світі нічого більш непотрібного ніж безкоштовні поради...
Тому ще раз
а - будівництво - затія на мільйон і більше гривень
б - приймати рішення про початок такої операції на підставі якихось форумних записів - справа дурна і невдячна
в - яку б цифру я не написав ( а сума може коливатись від 200 доларів за м2 і до 5000 доларів/м2 в залежності від прийнятих рішень) без привязки до конкретики ні про що не говорить
Це те саме що ви прийдете на базар і попросите продати велосипед - вам назвуть суму в 10000 грн , але відмовляться уточняти це дитячий малиш чи професійний маунтбайк....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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1
Додано: Сер 03 жов, 2018 11:35
ST_11 написав: Буба написав: budivelnik написав:
***
Купила земельну ділянку, на весні хочу будуватися і хотіла би знати скільки би мене коштовала ця будівля загальна площа будинку 133м2 площа будинку 97,7м2 будуватися хотіла би з газоблоків
Орієнтуйтесь на від 40 000 вічнозелених.
Це ціна щоб по мінімуму вселитись а не просто коробка. Найбільше грошей йде на "декорування" простору (стіни, стелі, підлога, дах, фасад і т.д.)
Хоч можна і 40К злити лише в коробку. Важко здогадатись про всі Ваші "хочу".
Ціна кожного етапу залежать від Ваших вподобань в оздоблені будинку та від якості матеріалів й майстрів (бригад).
Успіхів у цьому довготривалому й "грошіпоглинаючому" ділі
Не проще ли за такую цену купить готовый дом рядом - их сейчас много продается. А в стройку встревать сейчас когда стремительно дорожают материалы, их перевозка и стоимость рабочей силы,причем она становится дефицитной как в 2008г - тот еще гемор.
И никакие проекты со сметами в АВК-5 и даже подписанный с подрядчиком договор не даст окончательную цену.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Пон 11 тра, 2020 20:31
На скільки приблизно потягне будівництво будинку на 70 кв.м (внітрішня площа). Фундамент - збірні блоки, стіни - півтори цегли, утеплення мінвата, дах - металочерепиця?
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wenice
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Додано: Вів 12 тра, 2020 10:19
wenice написав:
На скільки приблизно потягне будівництво будинку на 70 кв.м (внітрішня площа). Фундамент - збірні блоки, стіни - півтори цегли, утеплення мінвата, дах - металочерепиця?
Доставайте сразу 20т и 20т что бы лежало на коротком депозите.(в ощадбанке конечно)
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Конрад Карлович
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Додано: Суб 28 лис, 2020 13:16
budivelnik
Насколько я понял Вы безукоризненно ориентируетесь в коньюктуре рынка в Галичі.
Порекомендуйте по поводу материалов и:
1. Доступнее использовать местные или тупо на заказ новые с торговцев доступных в инете.(цена-качество-доставка-разгрузка-погрузка)
2. Качество какого происхождения "лесоматериалов" Вы бы порекомендовали?(к примеру в 2007 я был ярым приверженцем вагонки из Закарпатья из смэрэки, собранные из неё комнаты с полировкой, до сих пор, словно "шкатулки", но сейчас "её нет")
3. Камыш в достатке - аж руки виверта, есть ли смысл его использовать без глубинной обработки? Или только по классике - "в глину" валькувать?(в таком помещении дышится по иному зимой и летом, а для меня это критический фактор)
4. Систему отопления, в случае отхода от классики(грубы), чем можно застраховать от размерзания?(Трагедия в личном не восприятии антифриза и веретёнки)
ТО же и с водой-канализацией?
Это кроме особенности планировки заложенной при строительстве. И системы автоматического поддержания температуры.
Это к условиям степного Юга Украины с очень резконтинентальными условиями +50-40 по Цельсию.
5. Какими средствами лучше обрабатывать дерево на открытом воздухе?(это кроме молотковой краски - обрабатывали олифа - сверху любая краска). Трагедия в том, что за последние 10-15 лет изменилась экология и "дерево" стало всё превращаться в "труху", даже без шашелі.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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