RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купівля будинку У
Львівській обл.

Купівля будинку У Львівській обл.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:53

Купівля будинку У Львівській обл.

Потрібні поради з приводу купівлі будинку у Львівській обл. розглядаю варіанти в Брюховичах. Саме будинок у котеджному містечку Брюховель від забудовника Гранд Дім.
Хтось щось знає про ці будинки плюси / мінуси? :shock:
paralyukmariana
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:06

  paralyukmariana написав:Потрібні поради з приводу купівлі будинку у Львівській обл. розглядаю варіанти в Брюховичах. Саме будинок у котеджному містечку Брюховель від забудовника Гранд Дім.
Хтось щось знає про ці будинки плюси / мінуси? :shock:

Яка мета?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25907
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:30

  Квесторе_поверніться написав:
  paralyukmariana написав:Потрібні поради з приводу купівлі будинку у Львівській обл. розглядаю варіанти в Брюховичах. Саме будинок у котеджному містечку Брюховель від забудовника Гранд Дім.
Хтось щось знає про ці будинки плюси / мінуси? :shock:

Яка мета?

... переважно, такі будинки купубть "для себе"...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5118
З нами з: 19.10.15
Подякував: 247 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 18:10

ДолярчикТут виглядає хочуть не купити а продати. :wink:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25907
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm, V2 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кошторис приватного будинку на хлопський розум 1 ... 18, 19, 20
budivelnik » П'ят 27 тра, 2011 11:04
193 111516
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 жов, 2018 13:07
Долярчик
купівля квартири шляхом обміну на нову
ivan aa » Суб 03 вер, 2016 16:20
0 1372
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 вер, 2016 16:20
ivan aa
купівля квартири
Anonymous » Чет 03 лип, 2014 13:31
2 3627
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лип, 2014 15:11
Оператор БД

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9656)
27.10.2018 20:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.