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"Депозитный калькулятор"

Обсуждаем сервис "Депозитный калькулятор"
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  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2015 10:25

yura_ уже 20%
pruvitzmarsa
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2015 09:59

А ГДЕ налог Государству на непонятно на что 20% и отчисление 1,5% на армию с прибыли и того 21,5% с депозитной прибыли
macho070707
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2015 10:51

  macho070707 написав:А ГДЕ налог Государству на непонятно на что 20% и отчисление 1,5% на армию с прибыли и того 21,5% с депозитной прибыли


держи! % = Х * 0,785
Vlad442 писал(а): У инженера 10-12. В чем проблема? Нормальная высокооплачиваемая профессия. А сколько они должны получать?
yura_
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2015 15:14

ТупУм В деопзитных договорах ССВ процент рассчитывают исходя из 360 дней в году, срок вклада исчисляется днями, посему калькулятор по ссылке http://finance.ua/ua/calc/deposit не годится.
На скорую руку на пробу сделал калькулятор для "Ваш динамичный" citycommercebank.tk/new/1.php .
Можно поставлять свои данные, после нажатия кнопки "Підрахувати" результат увидите в таблице. Ее можно копировать в Word и использовать в исках, заявлениях. Можно подставлять разные курсы валют.
Проверяйте, посказывайте что не так - под таблицей есть окно для комментариев. Через день-два постараюсь выложить для святкового, симфонии
ccbb
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2015 15:25

ccbb идеального ничего нет.

С ув.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 07:36

Здраствуйте, мне кажеться я нашел баг в калькуляторе при годовой капитализации. Сумма каждого первого месяца не добавляеться в "телло" потому проценты считаються с чуть меньшей суммы... этого почти не заметно (теряеться по сути проценты с 1\12 суммы начисленных процентов) Я сделал скриншот с пометками, надеюсь он достаточно илюстративный.
https://drive.google.com/file/d/1keSpkHUpRMqrjGRMFhxdv_NTEwQjL_Ub/view
Также есть шанс что я не до конца разобрался в вашем калькуляторе. В рамках лабораторной работы в университете нам дали сделать калькулятор депозитов. я выбрал ваш сайт как пример с которого стяну фичи калькулятора :)
warox23
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:06

warox23 Дякуємо за інформацію.
Передала на розгляд у відділ розробки

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:20

Может кто-то объяснить? К примеру кидаю 50000 грн под 13% на 6 месяцев, без капитализации. Пишет каждый месяц будет +534,25 грн, в итоге 3258,9 грн за 6 мес.
Но 50000*13%=6500
Почему в вашем калькуляторе сумма 534.25?
Как вообще тогда насчитывается % с тела депозита, если у вас суммы в разы меньше пишет чем, когда считаешь сам?
VitSa
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:03

Уважаемый VitSa !
Обращаем Ваше внимание, что когда Вы считаете в ручную считаете доход от депозита, который можно получить за 1 год, так 13% - это 13% годовых. Поэтому Вашу сумму нужно поделить 6500 на 2 и получается у Вас 3250 за пол года, но так как в одном месяце 30 дней, а в другом 31, калькулятор отображает четко исходя из количества дней и поэтому за пол года с апреля 2018 если считать Вы получите 3 258, 910 грн.

А когда Вы считаете у нас в калькуляторе указываете 6 месяцев и Вам сразу, все верно подсчитывает.
Если у Вас есть дополнительные вопросы, будем рады помочь.

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:44

Ірина_ Понял. Правда теперь не понятно другое, как правильно считать инфляцию?
Так же смущает что сумма в итоге, согласно вашему калькулятору, не вычитывает налоги. На сколько я знаю, депозиты так же облагаются налогами в Украине.
VitSa
 
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