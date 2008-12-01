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Обсуждаем сервис 'Свежая
информация на карте Украины'

Обсуждаем сервис 'Свежая информация на карте Украины'
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  #<123

Полезен ли такой сервис лично для Вас?

Обсуждаем сервис 'Свежая информация на карте Украины' 1.1 5 9
Да. Полезен.
89%
8
Нет. Бесполезен.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2013 11:59

Bobua А Вы звонили по указанному номеру телефона на сайте? Никто не ответил? Отказали в операции? Не совпадает указанный курс? (фактический адрес действительно может отличаться, но если позвонить, то все станет ясно).

С ув.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2014 04:20

Хотелось бы, чтобы на карте и в таблице ещё курсы валют в Приватбанке появились.(например сегодня у него было предложение выгоднее Сбербанка России)
bendera
 
Повідомлень: 7
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2014 10:11

bendera спасибо за обращение, мы учтем Ваше пожелание, однако в наших таблицах банки ставят курсы валют самостоятельно.

С ув.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2015 13:29

Венесуэльские Боливары

Адмiнiстратор Добрый день. Не подскажите где продать в Украине Венесуэльские Боливары?
Dmytriy
 
Повідомлень: 6
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2015 15:32

Dmytriy к сожалению это малоизвестная и малоиспользуемая валюта в Украине. Попробуйте уточнить в банках: Хрещатик, Ощад, Укрэксим.

Контакты банков можете найти здесь: http://organizations.finance.ua/ru/-/ua/banks
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ТупУм
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Критикан
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 23:27

Доброго дня, а чому на карті немає курсів банків Кропивницького? раніше були...
olezha_onoychenko
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:17

olezha_onoychenko
На данный момент, информация отображена по главным отделениям банков Украины, так как ранее курс главного отделения и отделений по регионам совпадал.
Для ознакомления с курсами валют банков Вы можете ориентироваться на курсы валют в главном офисе банка либо воспользоваться контактным телефоном отделения интересующего Вас банка https://tables.finance.ua/ru/currency/cash/-/ua/usd/0 .

С ув.
Ірина_
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