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"Конвертер валют"

Обсуждаем сервис "Конвертер валют"
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  #<12345

Какой конвертер валют Вы используете?

Обсуждаем сервис "Конвертер валют" 1.7 5 10
1. Использую новый конвертер
50%
5
2. Использую старый конвертер
30%
3
3. Не использую
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 10:09

На сторінці Конвертера немає конвертера. Як конвертувати?
damnedvamp
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 12:15

  damnedvamp написав:На сторінці Конвертера немає конвертера. Як конвертувати?

Добрий день, шановний користувач.
Спробуйте за посиланням за посиланням, а саме https://prnt.sc/DX5CJX3EeRys.

З повагою,
Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3461
З нами з: 14.09.13
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