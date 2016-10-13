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Обсуждаем сервис "Конвертер валют"
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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Нед 13 лис, 2022 10:09
На сторінці Конвертера немає конвертера. Як конвертувати?
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damnedvamp
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Додано: Пон 14 лис, 2022 12:15
damnedvamp написав:
На сторінці Конвертера немає конвертера. Як конвертувати?
Добрий день, шановний користувач.
Спробуйте за посиланням за посиланням
, а саме https://prnt.sc/DX5CJX3EeRys
.
З повагою,
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Ірина_
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