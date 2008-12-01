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"Депозитный калькулятор"

Обсуждаем сервис "Депозитный калькулятор"
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  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 11:28

Докрутіть потрійні податки...на дохід від депозиту, на занижений/завищений курс валют банку, на війну. Зробіть реальний калькулятор.
sprokopec
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 15:19

Это получается что если я положу в банк где грн 14% а евро 2.5% 60 000 грн , то буду получать 700 грн в месяц, а если положу 2000 евро то 4 евро ??? Какой то бред
sahka1974_27
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 17:10

Re: Обсуждаем сервис "Депозитный калькулятор"

sahka1974_27 написав:Это получается что если я положу в банк где грн 14% а евро 2.5% 60 000 грн , то буду получать 700 грн в месяц, а если положу 2000 евро то 4 евро ??? Какой то бред
Не 700 грн, а около 560 грн
Не 4 евро, а 2.68
Что странного то?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 16:08

Сделайте возможность сохранить в пдф или Эксель.
Также интересует реально ли сделать возможность ежедневного пополнения?
vzhezhuk
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:56

Шановний vzhezhuk, на жаль, поки що наші спеціалісти не планують робити оновлення даного сервісу. Проте я передала Ваші побажання в тех. відділ.
Дуже дякую за відгук!

З пов. Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:28

А де врахування податку на депозит, панове?
ssh_bilous
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 19:04

ssh_bilous :roll: поки що немає. Дякуємо за відгук! Обов'язково врахуємо побажання при оновленні.

З пов. Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 17:37

Чому мінімальна сума внеску рівна 100? Навіщо такі обмеження?
Meridian
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 17:43

Re: Обсуждаем сервис "Депозитный калькулятор"

Meridian написав:Чому мінімальна сума внеску рівна 100? Навіщо такі обмеження?
А який сенс навіть в 100 грн, я вже не кажу про менші? Рахувати копійки доходу?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 17:59

  Faceless написав:
Meridian написав:Чому мінімальна сума внеску рівна 100? Навіщо такі обмеження?
А який сенс навіть в 100 грн, я вже не кажу про менші? Рахувати копійки доходу?


Частково згідний! Просто не бачу сенсу людину обмежувати...
Meridian
 
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