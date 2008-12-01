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Обсуждаем сервис "Депозитный калькулятор"
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Додано: Сер 01 тра, 2019 11:28
Докрутіть потрійні податки...на дохід від депозиту, на занижений/завищений курс валют банку, на війну. Зробіть реальний калькулятор.
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sprokopec
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Додано: Нед 05 тра, 2019 15:19
Это получается что если я положу в банк где грн 14% а евро 2.5% 60 000 грн , то буду получать 700 грн в месяц, а если положу 2000 евро то 4 евро ??? Какой то бред
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sahka1974_27
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Додано: Нед 05 тра, 2019 17:10
sahka1974_27 написав:Это получается что если я положу в банк где грн 14% а евро 2.5% 60 000 грн , то буду получать 700 грн в месяц, а если положу 2000 евро то 4 евро ??? Какой то бред
Не 700 грн, а около 560 грн
Не 4 евро, а 2.68
Что странного то?
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Faceless
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Додано: Чет 23 тра, 2019 16:08
Сделайте возможность сохранить в пдф или Эксель.
Также интересует реально ли сделать возможность ежедневного пополнения?
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vzhezhuk
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:56
Шановний vzhezhuk, на жаль, поки що наші спеціалісти не планують робити оновлення даного сервісу. Проте я передала Ваші побажання в тех. відділ.
Дуже дякую за відгук!
З пов. Ірина
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Ірина_
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Додано: Вів 02 лип, 2019 13:28
А де врахування податку на депозит, панове?
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ssh_bilous
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 19:04
ssh_bilous
поки що немає. Дякуємо за відгук! Обов'язково врахуємо побажання при оновленні.
З пов. Ірина
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Ірина_
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Додано: Сер 10 лип, 2019 17:37
Чому мінімальна сума внеску рівна 100? Навіщо такі обмеження?
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Meridian
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Додано: Сер 10 лип, 2019 17:43
Meridian написав:Чому мінімальна сума внеску рівна 100? Навіщо такі обмеження?
А який сенс навіть в 100 грн, я вже не кажу про менші? Рахувати копійки доходу?
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Faceless
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Додано: Сер 10 лип, 2019 17:59
Faceless написав:
Meridian написав:Чому мінімальна сума внеску рівна 100? Навіщо такі обмеження?
А який сенс навіть в 100 грн, я вже не кажу про менші? Рахувати копійки доходу?
Частково згідний! Просто не бачу сенсу людину обмежувати...
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Meridian
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П'ят 24 тра, 2019 15:31
Ірина_
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