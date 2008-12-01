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"Депозитный калькулятор"

Обсуждаем сервис "Депозитный калькулятор"
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 19:33

Шикарна реклама накопичувальної пенсійної системи.
Якщо протягом страхового стажу, відкладати по 1000 грн (приблизний розмір сучасного ЄСВ), за 35 років роботи можна назбирати 14 мільйонів гривень, і мати тільки відсотків 179 000 грн . А зараз пенсія 5000??? щось не сходиться
volodymyr_zahirskyy
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 17:24

  volodymyr_zahirskyy написав:Шикарна реклама накопичувальної пенсійної системи.
Якщо протягом страхового стажу, відкладати по 1000 грн (приблизний розмір сучасного ЄСВ), за 35 років роботи можна назбирати 14 мільйонів гривень, і мати тільки відсотків 179 000 грн . А зараз пенсія 5000??? щось не сходиться

По-перше, 35 років - 420 місяців, по 1000 грн це 420 000 грн. Навряд чи капіталізація відсотків, якщо все це тримати на депозитах, збільшить цю суму аж настільки
По-друге, гроші знецінюються, вы оперуєте сьогоднішньою їх вартістю і вважаєте, що та сама буде через 35 років?

Ну і не треба розмір ЄСВ для спрощенців, від мінімалки, вважати типовим. Та й порівняння внеску з ЄСВ не має сенсу - введення накопичувальної системи перші десятиліття означатиме додаткові платежі окрім ЄСВ. Вы ж не можете відмінити всі поточні пенсії - а вони й платяться з ЄСВ
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 00:01

Правда ли, что в Украине действует налог на депозит? И если да, то какой?
leagordi
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