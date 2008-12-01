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"Депозитный калькулятор"

Обсуждаем сервис "Депозитный калькулятор"
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  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 19:33

Шикарна реклама накопичувальної пенсійної системи.
Якщо протягом страхового стажу, відкладати по 1000 грн (приблизний розмір сучасного ЄСВ), за 35 років роботи можна назбирати 14 мільйонів гривень, і мати тільки відсотків 179 000 грн . А зараз пенсія 5000??? щось не сходиться
volodymyr_zahirskyy
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 17:24

  volodymyr_zahirskyy написав:Шикарна реклама накопичувальної пенсійної системи.
Якщо протягом страхового стажу, відкладати по 1000 грн (приблизний розмір сучасного ЄСВ), за 35 років роботи можна назбирати 14 мільйонів гривень, і мати тільки відсотків 179 000 грн . А зараз пенсія 5000??? щось не сходиться

По-перше, 35 років - 420 місяців, по 1000 грн це 420 000 грн. Навряд чи капіталізація відсотків, якщо все це тримати на депозитах, збільшить цю суму аж настільки
По-друге, гроші знецінюються, вы оперуєте сьогоднішньою їх вартістю і вважаєте, що та сама буде через 35 років?

Ну і не треба розмір ЄСВ для спрощенців, від мінімалки, вважати типовим. Та й порівняння внеску з ЄСВ не має сенсу - введення накопичувальної системи перші десятиліття означатиме додаткові платежі окрім ЄСВ. Вы ж не можете відмінити всі поточні пенсії - а вони й платяться з ЄСВ
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 00:01

Правда ли, что в Украине действует налог на депозит? И если да, то какой?
leagordi
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 21:35

leagordi Налог 18% + военный сбор 1,5%. Снимается налог с сумыы насчитанных процентов.
art_bogdan_ck
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:29

  Faceless написав:
  volodymyr_zahirskyy написав:Шикарна реклама накопичувальної пенсійної системи.
Якщо протягом страхового стажу, відкладати по 1000 грн (приблизний розмір сучасного ЄСВ), за 35 років роботи можна назбирати 14 мільйонів гривень, і мати тільки відсотків 179 000 грн . А зараз пенсія 5000??? щось не сходиться

По-перше, 35 років - 420 місяців, по 1000 грн це 420 000 грн. Навряд чи капіталізація відсотків, якщо все це тримати на депозитах, збільшить цю суму аж настільки
По-друге, гроші знецінюються, вы оперуєте сьогоднішньою їх вартістю і вважаєте, що та сама буде через 35 років?


Сложные проценты немного не так работают.

При условии ежемесячного пополнения и ежемесячной же капитализации процентов в тело депозита - начинают работать "проценты на проценты", благодаря которым, особенно на длительных сроках, тело депозита начинает расти экспоненциально. Зображення
Картинка по клику открывается. Там я для себя прикинул, если прямо в следующем году, открою депозит с телом 2000 гривен и потом буду в течение 29 лет (до 60) пополнять каждый месяц на 1000, то в итоге да, благодаря сложным процентам тело будет 12 300 000 гривен, из которых мои пополнения только 357 000, а остальные 11 000 000 почти - проценты.

Именно так живут и прирастают различные товарищи Бафеты, Соросы и прочие Билы Гейтсы, увеличивая свое личное состояние на сотни миллионов в год по экспоненте (ну они там и в фондовые биржи вкладываются с более высокими процентами, но не суть).

Если вычесть налоги -18% -1,5% и учесть среднюю инфляцию, например, 25% (мало ли, что будет)
Мои 12 миллионов превратятся в 7,5, а ежемесячные проценты для выплаты (отключаем капитализацию) со 177тыс в 107тыс (приблизительно, тут уже не считал детально), что очень даже недурно, как по мне, даже через 29 лет.

Если есть недоверие к гривне - то же самое можно провернуть с долларом, но там прирост будет в разы меньше, потому что нормальных ставок у нас не найти. Но там и инфляция копеечная.
psybot911
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 16:13

Re: Обсуждаем сервис "Депозитный калькулятор"

  psybot911 написав:Сложные проценты немного не так работают.

При условии ежемесячного пополнения и ежемесячной же капитализации процентов в тело депозита - начинают работать "проценты на проценты", благодаря которым, особенно на длительных сроках, тело депозита начинает расти экспоненциально.

Я прекрасно знаю, как работаю слложные проценты, а вот у вас голая теория, оторванная от реальности. Ежемесячная выплата и ежемесячная капитализация предлагается как правило на самых плохих условиях, все ваши расчеты на многие годы вперед не имеют никакого смысла, т.к. вы не знаете, какие будут ставки и условия, я уже не говорю о целом ряде рисков, которые за такой длительный период превращаются в очень и очень высокие.
  psybot911 написав:Именно так живут и прирастают различные товарищи Бафеты, Соросы и прочие Билы Гейтсы, увеличивая свое личное состояние на сотни миллионов в год по экспоненте (ну они там и в фондовые биржи вкладываются с более высокими процентами, но не суть).

Я вас разочарую, они живут совершенно не так, это какая-то лапша с курсов финансовой грамотности для школьников.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:16

Не понимаю смысл этих депозитов в банках. Даже если взять 50 000 под 17% на пол года то выйдет в конце всего лишь 4 261.64 А если банк за это время типо обанкротиться, то вы никопейки вообще не получите.
sobaca994
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:24

  sobaca994 написав:Не понимаю смысл этих депозитов в банках. Даже если взять 50 000 под 17% на пол года то выйдет в конце всего лишь 4 261.64 А если банк за это время типо обанкротиться, то вы никопейки вообще не получите.

Все получите, Фонд гарантирует суммы до 200 000
И что значит "лишь"? Вы много где без активных усилий можете заработать 17% годовых?
Faceless
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