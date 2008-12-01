Обсуждаем сервис "Депозитный калькулятор"

Шикарна реклама накопичувальної пенсійної системи. Якщо протягом страхового стажу, відкладати по 1000 грн (приблизний розмір сучасного ЄСВ), за 35 років роботи можна назбирати 14 мільйонів гривень, і мати тільки відсотків 179 000 грн . А зараз пенсія 5000??? щось не сходиться
volodymyr_zahirskyy написав:Шикарна реклама накопичувальної пенсійної системи. Якщо протягом страхового стажу, відкладати по 1000 грн (приблизний розмір сучасного ЄСВ), за 35 років роботи можна назбирати 14 мільйонів гривень, і мати тільки відсотків 179 000 грн . А зараз пенсія 5000??? щось не сходиться
По-перше, 35 років - 420 місяців, по 1000 грн це 420 000 грн. Навряд чи капіталізація відсотків, якщо все це тримати на депозитах, збільшить цю суму аж настільки По-друге, гроші знецінюються, вы оперуєте сьогоднішньою їх вартістю і вважаєте, що та сама буде через 35 років?
Ну і не треба розмір ЄСВ для спрощенців, від мінімалки, вважати типовим. Та й порівняння внеску з ЄСВ не має сенсу - введення накопичувальної системи перші десятиліття означатиме додаткові платежі окрім ЄСВ. Вы ж не можете відмінити всі поточні пенсії - а вони й платяться з ЄСВ
volodymyr_zahirskyy написав:Шикарна реклама накопичувальної пенсійної системи. Якщо протягом страхового стажу, відкладати по 1000 грн (приблизний розмір сучасного ЄСВ), за 35 років роботи можна назбирати 14 мільйонів гривень, і мати тільки відсотків 179 000 грн . А зараз пенсія 5000??? щось не сходиться
По-перше, 35 років - 420 місяців, по 1000 грн це 420 000 грн. Навряд чи капіталізація відсотків, якщо все це тримати на депозитах, збільшить цю суму аж настільки По-друге, гроші знецінюються, вы оперуєте сьогоднішньою їх вартістю і вважаєте, що та сама буде через 35 років?
Сложные проценты немного не так работают.
При условии ежемесячного пополнения и ежемесячной же капитализации процентов в тело депозита - начинают работать "проценты на проценты", благодаря которым, особенно на длительных сроках, тело депозита начинает расти экспоненциально. Картинка по клику открывается. Там я для себя прикинул, если прямо в следующем году, открою депозит с телом 2000 гривен и потом буду в течение 29 лет (до 60) пополнять каждый месяц на 1000, то в итоге да, благодаря сложным процентам тело будет 12 300 000 гривен, из которых мои пополнения только 357 000, а остальные 11 000 000 почти - проценты.
Именно так живут и прирастают различные товарищи Бафеты, Соросы и прочие Билы Гейтсы, увеличивая свое личное состояние на сотни миллионов в год по экспоненте (ну они там и в фондовые биржи вкладываются с более высокими процентами, но не суть).
Если вычесть налоги -18% -1,5% и учесть среднюю инфляцию, например, 25% (мало ли, что будет) Мои 12 миллионов превратятся в 7,5, а ежемесячные проценты для выплаты (отключаем капитализацию) со 177тыс в 107тыс (приблизительно, тут уже не считал детально), что очень даже недурно, как по мне, даже через 29 лет.
Если есть недоверие к гривне - то же самое можно провернуть с долларом, но там прирост будет в разы меньше, потому что нормальных ставок у нас не найти. Но там и инфляция копеечная.
psybot911 написав:Сложные проценты немного не так работают.
При условии ежемесячного пополнения и ежемесячной же капитализации процентов в тело депозита - начинают работать "проценты на проценты", благодаря которым, особенно на длительных сроках, тело депозита начинает расти экспоненциально.
Я прекрасно знаю, как работаю слложные проценты, а вот у вас голая теория, оторванная от реальности. Ежемесячная выплата и ежемесячная капитализация предлагается как правило на самых плохих условиях, все ваши расчеты на многие годы вперед не имеют никакого смысла, т.к. вы не знаете, какие будут ставки и условия, я уже не говорю о целом ряде рисков, которые за такой длительный период превращаются в очень и очень высокие.
psybot911 написав:Именно так живут и прирастают различные товарищи Бафеты, Соросы и прочие Билы Гейтсы, увеличивая свое личное состояние на сотни миллионов в год по экспоненте (ну они там и в фондовые биржи вкладываются с более высокими процентами, но не суть).
Я вас разочарую, они живут совершенно не так, это какая-то лапша с курсов финансовой грамотности для школьников.
Не понимаю смысл этих депозитов в банках. Даже если взять 50 000 под 17% на пол года то выйдет в конце всего лишь 4 261.64 А если банк за это время типо обанкротиться, то вы никопейки вообще не получите.
sobaca994 написав:Не понимаю смысл этих депозитов в банках. Даже если взять 50 000 под 17% на пол года то выйдет в конце всего лишь 4 261.64 А если банк за это время типо обанкротиться, то вы никопейки вообще не получите.
Все получите, Фонд гарантирует суммы до 200 000 И что значит "лишь"? Вы много где без активных усилий можете заработать 17% годовых?