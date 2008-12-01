Обсуждаем сервис "Депозитный калькулятор"

Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:29

Faceless написав: volodymyr_zahirskyy написав: Шикарна реклама накопичувальної пенсійної системи.

Якщо протягом страхового стажу, відкладати по 1000 грн (приблизний розмір сучасного ЄСВ), за 35 років роботи можна назбирати 14 мільйонів гривень, і мати тільки відсотків 179 000 грн . А зараз пенсія 5000??? щось не сходиться Шикарна реклама накопичувальної пенсійної системи.Якщо протягом страхового стажу, відкладати по 1000 грн (приблизний розмір сучасного ЄСВ), за 35 років роботи можна назбирати 14 мільйонів гривень, і мати тільки відсотків 179 000 грн . А зараз пенсія 5000??? щось не сходиться

По-перше, 35 років - 420 місяців, по 1000 грн це 420 000 грн. Навряд чи капіталізація відсотків, якщо все це тримати на депозитах, збільшить цю суму аж настільки

По-друге, гроші знецінюються, вы оперуєте сьогоднішньою їх вартістю і вважаєте, що та сама буде через 35 років?

По-перше, 35 років - 420 місяців, по 1000 грн це 420 000 грн. Навряд чи капіталізація відсотків, якщо все це тримати на депозитах, збільшить цю суму аж настількиПо-друге, гроші знецінюються, вы оперуєте сьогоднішньою їх вартістю і вважаєте, що та сама буде через 35 років?

Сложные проценты немного не так работают.При условии ежемесячного пополнения и ежемесячной же капитализации процентов в тело депозита - начинают работать "проценты на проценты", благодаря которым, особенно на длительных сроках, тело депозита начинает расти экспоненциально.Картинка по клику открывается. Там я для себя прикинул, если прямо в следующем году, открою депозит с телом 2000 гривен и потом буду в течение 29 лет (до 60) пополнять каждый месяц на 1000, то в итоге да, благодаря сложным процентам тело будет 12 300 000 гривен, из которых мои пополнения только 357 000, а остальные 11 000 000 почти - проценты.Именно так живут и прирастают различные товарищи Бафеты, Соросы и прочие Билы Гейтсы, увеличивая свое личное состояние на сотни миллионов в год по экспоненте (ну они там и в фондовые биржи вкладываются с более высокими процентами, но не суть).Если вычесть налоги -18% -1,5% и учесть среднюю инфляцию, например, 25% (мало ли, что будет)Мои 12 миллионов превратятся в 7,5, а ежемесячные проценты для выплаты (отключаем капитализацию) со 177тыс в 107тыс (приблизительно, тут уже не считал детально), что очень даже недурно, как по мне, даже через 29 лет.Если есть недоверие к гривне - то же самое можно провернуть с долларом, но там прирост будет в разы меньше, потому что нормальных ставок у нас не найти. Но там и инфляция копеечная.