|
|
|
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Нед 12 січ, 2020 13:24
Понятно, что лучше хранить деньги на депозите, чем под подушкой, но рассматривать депозит, как источник дохода явно не стоит. Средняя инфляция за 20 лет в Украине около 12% в год. Если положить сейчас депозит в банк под 15% (и то не каждый банк предлагает такой процент), 3% забирается налогами, получаем те же 12% (если экономика стабильна, то будем в плюсе, но на стабильность полагаться не стоит) В итоге получаем бОльшую цифру с той же покупательной способностью. С долларом примерно та же ситуация - инфляция около 1.5% в год, банки предлагают в районе 2% в год прибыли.
Додано: Сер 15 січ, 2020 17:08
Re: Обсуждаем сервис "Депозитный калькулятор"
Да только то не НДС:)
Додано: Сер 02 чер, 2021 16:52
додайте ще опцію «враховувати податки на депозит — 18% ПДФО і 1,5% військового збору»
Додано: П'ят 04 чер, 2021 14:10
Шановний tarasyyyyk, дякую за відгук!
Врахуємо побажання при оновленні.
З пов. Ірина
Додано: Пон 24 кві, 2023 03:07
Здається, тут можлива похибка, деякі банки нараховують капіталізацію кожного першого числа замість дня місяця за яким відкривався депозит. Тобто депозит відкритий 20 січня, але капатілазаія буде 1 лютого.
Додано: Сер 12 лип, 2023 12:22
При щомісячному поповненні інфляцію треба рахувати на конкретну сумму поповнення і на кількість місяців утримання, а не річну брати.
1. Виходять зовсім інші цифри, якщо брати 100 тис на 10 місяців як тіло з інфляцією 10% і річними 16%
2. В порівнянні з 10 тис початково і потім регулярно докладувати 10 тис кожного місяця на протязі 10 міс. з тим же рівнем інфляції в 10% і річними 16%.
Перший випадок в прибутку, Другий випадок в мінусі.
|