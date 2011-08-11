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"Депозитный калькулятор"

Обсуждаем сервис "Депозитный калькулятор"
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  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 13:24

Понятно, что лучше хранить деньги на депозите, чем под подушкой, но рассматривать депозит, как источник дохода явно не стоит. Средняя инфляция за 20 лет в Украине около 12% в год. Если положить сейчас депозит в банк под 15% (и то не каждый банк предлагает такой процент), 3% забирается налогами, получаем те же 12% (если экономика стабильна, то будем в плюсе, но на стабильность полагаться не стоит) В итоге получаем бОльшую цифру с той же покупательной способностью. С долларом примерно та же ситуация - инфляция около 1.5% в год, банки предлагают в районе 2% в год прибыли.
oleg-trophymenko
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:06

A v kakoy strane naloga net?!
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dtk926
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:08

Re: Обсуждаем сервис "Депозитный калькулятор"

dtk926 написав:A v kakoy strane naloga net?!
%18 NDS + %1,5 Voenny sbor
Да только то не НДС:)
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:14

хороший калькулятор
4ornuy_ihor
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 18:32

невірно рахується інфляція
s_kryvoshey
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 16:52

додайте ще опцію «враховувати податки на депозит — 18% ПДФО і 1,5% військового збору»
tarasyyyyk
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 14:10

Шановний tarasyyyyk, дякую за відгук!
Врахуємо побажання при оновленні.

З пов. Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 09:31

Сделайте капитализацию еженедельную. Раз в 7 дней
zhuk_91
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Повідомлення Додано: Пон 24 кві, 2023 03:07

Здається, тут можлива похибка, деякі банки нараховують капіталізацію кожного першого числа замість дня місяця за яким відкривався депозит. Тобто депозит відкритий 20 січня, але капатілазаія буде 1 лютого.
szewnin
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:22

При щомісячному поповненні інфляцію треба рахувати на конкретну сумму поповнення і на кількість місяців утримання, а не річну брати.
1. Виходять зовсім інші цифри, якщо брати 100 тис на 10 місяців як тіло з інфляцією 10% і річними 16%
2. В порівнянні з 10 тис початково і потім регулярно докладувати 10 тис кожного місяця на протязі 10 міс. з тим же рівнем інфляції в 10% і річними 16%.
Перший випадок в прибутку, Другий випадок в мінусі.
moroz_taras_box
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