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Обсуждаем сервис "Депозитный калькулятор"
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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Чет 18 січ, 2024 09:12
Хорошый, но не тот... Не читает так как нужно...
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kremsalo7890129
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Додано: Суб 02 бер, 2024 11:07
Додайте будь-ласка фільтр НДС та військовий збір, хочеться знати коректну суму яку можна отримати за 30 років
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netrebenko
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Додано: Вів 05 бер, 2024 14:33
netrebenko написав:
Додайте будь-ласка фільтр НДС та військовий збір, хочеться знати коректну суму яку можна отримати за 30 років
Добрий день, шановний користувач.
Ваше побажання передала колегам.
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Пон 22 кві, 2024 15:59
Ви вже 3 роки намагаєтесь додати позицію сума процентів мінус податки( Це всього лиш *0,805 дописати, на півгодини роботи, це жесть, ваша швидкість
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t0615105495
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Додано: Чет 18 лип, 2024 12:48
не рахує податок 19,5%. 3 роки ви не можете тут зробити.
Скопіюйте тут: https://www.prostobank.ua/servisy/kalku ... 57.38/16/0
Тут рахує вірно
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alexnazarov941
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