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Народний рейтинг КУА України на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських КУА та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування та рівень довіри до КУА
Додано: Чет 24 лис, 2011 19:30
Спасибо народу
Глянул подумал можно попробовать поискал наткнулся на этот форум, спасибо народ туда не полезу)))
Додано: Сер 21 бер, 2012 17:40
Прошу прощения, но интересно знать, какие КУА наиболее располагают к доверию? Управление финансами становится более актуальным в наше время, надо бы знать куда стоит идти, чтобы доверить кровные.
Додано: Пон 06 тра, 2013 15:23
Ну то что жульничают, то понятно, все компании хитрят, а кто то был клиентом их? Сильно ли их вот эти махинации отражаются на вложенных средствах?
Додано: Сер 15 тра, 2013 11:39
Re: Конкорд
Ни одно КУА сейчас не располагает к доверию. Просто пытаются вернуть хотя бы часть клиентов. Сказывается неконтролируемый вброс денег на рисковые операции.
Додано: П'ят 19 січ, 2024 12:06
Re: Конкорд
НАРЕШТІ!!! Що ж цей покидьок творив із інвесторами у своїх "інвестиційних фондах". Рисуючи роками одні значення СЧА/акція та здираючи свій відсоток за "управління" фондами, а в останній день обвалюючи їх вартість на порядок.
ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ!
⚡️Пресслужба Нацполіції надала відео затримання директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи.
У пресслужбі Concorde Capital повідомили (коментарі у лігві шакала):
“Це найбільший удар по інвестиційному ринку України за всю історію Незалежності. Засновника Concorde Capital Ігор Мазепа затримали працівники ДБР та поліції, які діяли протизаконно та агресивно, допустили процесуальні порушення. Готується звернення до керівництва держави щодо тиску та знищення інвестиційного клімату в Україні”.
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