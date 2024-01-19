RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Розміщення коштів у
КУА (довірити чи ні)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг КУА України на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських КУА та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування та рівень довіри до КУА
  #<12

Довірили б Ви свої гроші цій компанії? (ОЦІНІТЬ рівень довіри до цієї КУА та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку)

Конкорд 2.6 5 30
5 - ПОВНА ДОВІРА. Співробітничав з ними, хочу ще.
10%
3
3 - МОЖНА СПРОБУВАТИ.
23%
7
1 - НЕМАЄ ДОВІРИ. Не довірю гроші цій компанії, маю негативний досвід.
67%
20
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2011 00:11

Уменя нет пока что ничего о них.
minchilm
 
 
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2011 19:30

Спасибо народу

Глянул подумал можно попробовать поискал наткнулся на этот форум, спасибо народ туда не полезу)))
Sanyochichek
 
 
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2012 17:40

  Sanyochichek написав:Глянул подумал можно попробовать поискал наткнулся на этот форум, спасибо народ туда не полезу)))


Прошу прощения, но интересно знать, какие КУА наиболее располагают к доверию? Управление финансами становится более актуальным в наше время, надо бы знать куда стоит идти, чтобы доверить кровные.
МихаилS
 
 
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2013 15:23

Ну то что жульничают, то понятно, все компании хитрят, а кто то был клиентом их? Сильно ли их вот эти махинации отражаются на вложенных средствах?
Feature
 
 
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2013 11:39

Re: Конкорд

Ни одно КУА сейчас не располагает к доверию. Просто пытаются вернуть хотя бы часть клиентов. Сказывается неконтролируемый вброс денег на рисковые операции.
Marchuk
 
Повідомлень: 75
З нами з: 29.11.11
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 12:06

Re: Конкорд

НАРЕШТІ!!! Що ж цей покидьок творив із інвесторами у своїх "інвестиційних фондах". Рисуючи роками одні значення СЧА/акція та здираючи свій відсоток за "управління" фондами, а в останній день обвалюючи їх вартість на порядок.
ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ!

⚡️Пресслужба Нацполіції надала відео затримання директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи.

У пресслужбі Concorde Capital повідомили (коментарі у лігві шакала):

“Це найбільший удар по інвестиційному ринку України за всю історію Незалежності. Засновника Concorde Capital Ігор Мазепа затримали працівники ДБР та поліції, які діяли протизаконно та агресивно, допустили процесуальні порушення. Готується звернення до керівництва держави щодо тиску та знищення інвестиційного клімату в Україні”.
VASH
 
Повідомлень: 566
З нами з: 26.10.09
Подякував: 90 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
1
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11026)
19.01.2024 12:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.